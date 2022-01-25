【第5波疫情】林鄭：年初四放寬現行防疫措施機會較微 需擴大疫苗氣泡

本港疫情嚴峻，特首林鄭月娥今日（25日）出席行會前表示，年初四放寬現行社交距離機會較微，並現時每日要求相關部門因應疫情評估，而考慮會否微調措施，料本周內會再交代詳情。

【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

她透露，當局一定會擴大疫苗氣泡，包括其適用範圍，意即除了公務員或政府僱員，以及在條例599F下適用處所工作的人士外，加入更多相關人士；而另一考慮方向則為擴大599F的涵蓋範圍，令更多市民常到的處所納入條例中。

港府將會加大力度擴大疫苗氣泡，並需要提高接種率，即使有人會不開心、不便或反對，亦必須更嚴厲要求在進入處所或進行活動時需打針，而截止周一（25日）已接種首針，而合資格接種疫苗人口達78.1%。

她呼籲，農曆新年臨近，市民於假期期間減少聚會，包括家庭與家庭間的聚會，盡量留在家中，希望可以透過市民的努力，本港可以一如以往抗擊疫情，走出疫情。

【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐