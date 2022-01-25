【科興疫苗】第3針溝針增抗體 助對抗Delta及Omicron

因應新冠肺炎變種病毒Omicron威脅，不少國家呼籲民眾接種第3針疫苗應對。外國最新研究指出，首兩劑疫苗接科興人士第3針選擇「溝針」，體內抗體水平有所提升，更有助對抗Delta及Omicron變種。

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英國牛津大學與巴西合作研究，發現首兩劑接種科興疫苗人士，第3針接種由mRNA（輝瑞）及腺病毒載體技術（阿斯利康及強生）研發的疫苗，體內抗體水平明顯上升。

研究人員指出，與第3針打科興疫苗人士相比，年長者溝針後抗體水平升幅更明顯，約8至22倍。同時，溝針亦有助增加對抗Delta及Omicron變種的免疫反應。

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牛津疫苗小組負責人普拉特（Andrew Pollard）表示，通過接種其他技術研發的疫苗成功加強滅活疫苗接種者的保護力，當中增幅最為mRNA及腺病毒載體技術疫苗。

研究參與者為超過1,200巴西民眾，在研究開始前約半年已完成接種科興疫苗，然後隨機選擇當地已批准緊急使用的疫苗作為第3針。研究開始前只有20.4%的18至60歲成年人及8.9%的60歲以上人士檢測到有中和抗體。

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責任編輯：吳漢培