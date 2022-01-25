【盈喜股】 贛鋒鋰業發盈喜 預告去年純利增最多4.4倍

贛鋒鋰業（01772）發盈喜，預期2021年全年業績將按年較大幅度上升，盈利介乎48億至55億元（人民幣，下同），2020年同期則為10.25億元，即增長近3.7倍至4.4倍；扣除非經常損益後盈利29億至36億元，增長逾6.2倍至近8倍。

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集團業績造好，公司指，主要受惠下游客戶對鋰鹽需求強勁增長，因此鋰鹽產品產銷量增加，加上產品價格不斷上漲，鋰電池板塊新建項目陸續投產、產能逐步釋放，帶動經營性淨利潤按年增長。另外，公司持有金融資產產生公允價值變動收益，因此公司非經常性收益按年增長。

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贛鋒鋰業繼昨日（24日）大升7.6%後，今日（25日）在盈喜消息帶動下，再逆市上升，高見130元，最多升3.9%，至中午收報127.8元，升2.2%。

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記者：郭秀慧