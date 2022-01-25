【內房危機】多個項目待售總值逾700億元 世茂集團股價先升後跌

內地傳媒報道，世茂集團（00813）目前有34個重點項目待售，涉及上海及北京等17個地方，項目類型包括酒店、商業物業及住宅等。

同場加映 【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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報道指，其中15個項目的總報價是422.4億元人民幣，其他19個項目屬於合作項目或前期階段項目，世茂目前淨投入合共大約324.8億元人民幣，兩者合共747.2億元人民幣。

憧憬世茂出售資產後償債能力提高，世茂集團今日股價逆市升7.5%至6.63元，其後倒跌，收報6.09元，較上日收市跌1.3%。

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