▲ 【油服股】中海油服：油價處上升軌道將帶動油服市場回暖 今年對市場審慎樂觀

中海油田服務 （02883） 早前發盈警，董事長兼首席執行官趙順強指，油價去年大幅反彈，但油田服務市場的反應較滯後，目前無論是國內或國外，油價均處上升通道，相信今年油服市場會緩慢回暖，中標價格會逐步上升，對市場持審慎樂觀的態度。

趙順強表示，油服市場總體處上升態勢，與油企勘探開發的需求同步上升，對每個專業的前景都相對樂觀，集團冀能通過一體化服務戰略，為客戶提供油田全生命周期的服務，管理好其油氣資源及資產。

海外市場方面，趙順強稱，公司會精挑細選不同的區域市場作國際化部署，選擇準則有三大標準，分叩是（1）資源充沛地區，當地勘探開發活動較活躍；（2）進入門檻沒有壟斷，是一個充分競爭的市場；（3）油公司或客戶群較大及較多，總括來看，集團主要集中於印尼、墨西哥、北海、中東幾個區域市場作戰略部署。

去年資產減值損失約20.1億元人民幣

由於去年大型裝備的作業價格及使用率偏低，中海油服就此計提固定資產減值損失約20.1億元人民幣。首席財務官鍾曉潔指，現時油價處於中高位水平，油企的勘探開發業務回暖，國內市場的出租率回復穩定，海外市場價格自去年下半年開始亦見緩慢上升，因此從出租率及中標合同價格來看，估計今年減值壓力降低。

中海油服預計，今年資本性開支約41.6億元人民幣，主要用於生產基地建設、裝備及技術設備更新改造和技術研發投入等。

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