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【創科人才】應科院行政總裁葉成輝    5大策略規劃

科技 12:35 2022/01/25

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香港應用科技院今日公布未來多個發展計劃，新任行政總裁葉成輝表示未來會擴張中國內地發展，增強與大學合作及開拓更多研發項目，並希望將每年與中國內地合作項目增加一倍。

【數碼轉型】企業轉型之路漫長 要成功就不能只得一個選擇

葉成輝出任應科院行政總裁後首次會見傳媒，他提到未來發展大計，表示會加強大灣區開拓及增加與中國內地的合作項目。葉成輝指出，在過去年3年，應科院與內地合作的項目總共68個，每年平均約20多個，而未來希望可讓數字倍增，即每年約40多個。

望科技成港經濟支柱

另外，葉成輝亦表示，會加強與大學及商界合戶，成立金融科技未來領袖學院，讓就讀創科及商業相關專業的大學本科生、碩士及博士生可以參與，於今年暑假在應科院及合作的9 家機構（包括中銀香港、中國人壽香港、數碼港、HPE、香港金融管理局、科技園、IBM、微軟、平安壹賬通）進行實習，名額少於100名，按以往經驗，葉成輝預計會有3,000人申請。

【數據中心地位】香港重返全球數據中心Top 10 亞太地區排名第2

出任應科院行政總裁前，葉成輝是一帶一路專員，他表示，看到香港創科發展機會，所以今次出任這個職位，未來希望推進香港在國際市場上創科地位，期望未來十至十五年後，科技能成為金融及地產以外第 3 大支柱。

葉成輝公布上任後的計劃，強調會帶領團隊拓展大灣區合作機會，包括：

1.擴展內地發展
考慮進駐位於福田的科學園深圳分園，落馬洲河套地區，以加強與生態圈持份者及業界夥伴合作

2.與大學合作
尋求與大灣區的内地重點大學，當地的本港大學分校和研究院，開展合作。應科院亦正與深圳南方科技大學微電子學院洽商，於未來數月内建立聯合實驗室，共同研發先進半導體，5G通訊，智能製造等技術。

3.開拓研發項目
透過「官產學研」合作，在大灣區開拓更多研發項目，令成果落地，優先推動集成電路，通訊技術領域的項目，繼而開拓更多物聯網感測，金融科技，人工智能及大數據項目。

4.開拓研發資源
應科院會申請國家級、大灣區及內地省市對港澳開放的研發經費，如福田政府提供的配對基金，並加強企業客戶協作。

5.吸納及培養人才
應科院會進行內地招聘，為香港員工提供調任機會，擴大內地團隊，亦透過大灣區及大學研發合作，吸納碩士、博士生及國際人才。

記者：彭振濠

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