【石Sir午市閒談】今日推介紫金｜東方海外、中電信、創維、港華智慧能源、中遠海控最新部署

恒生指數中午收報24351點，跌305點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介紫金 （02899） ，另亦會分析東方海外 （00316） 、中電信 （00728） 、創維 （00751） 、港華智慧能源 （01083） 、中遠海控 （01919） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00：00 – 嚴正聲明

00：48 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

04：21 – 東方海外 （00316） 升多回調

05：52 – 中電信 （00728） 上企3.00元可再望好

07：43 – 創維 （00751） 跌破4.50元將成3頂

09：23 – 港華智慧能源 （01083） 宜守5.50元位

11：15 – 中遠海控 （01919） 雙頂？

12：59 – 紫金 （02899） 整固久，回升

15：03 – 推介股表現記錄

15：42 – 過去7日解答問題記錄

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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