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德國海德堡大學校園槍擊案1死3傷 兇徒吞槍身亡

環球社會熱點 12:08 2022/01/25

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德國海德堡大學周一發生校園槍擊案，1名18歲男學生於禮堂上連開多槍導致1死3傷。這名槍手隨即逃離現場，其後被警方發現他已吞槍身亡。警方正調查這宗校園槍擊案，初步相信槍手犯案動機不涉及宗教或政治因素。

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事發於當地周一（24日）中午，槍手與遇襲學生均就讀同一科生命科學課程。槍手當時帶同步槍及雙管散彈槍進入大學禮堂，禮堂當時正舉行講座，有30名學生在場。

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槍手開了最少3槍後逃離現場，並使用其中一把槍自盡。警方於接近1點時發現槍手的屍體，但無對外公布其身份。

海德堡警方透露兩名分別19歲和29歲的德國女子、1名20歲德裔意大利公民，分別腿部、背部及臉部遭到槍傷。而另一名23歲女子頭部遭槍傷送往醫院，但2小時後傷重不治。

警方指槍手為德國公民，事發曾於通訊軟件WhatsApp向另一個人宣布其襲擊計劃，聲稱人們需要接受懲罰，又指自己希望海葬而非土葬。

當局估計槍手是由海外購入槍械，又指槍手及家屬都沒有攜帶槍械許可證。

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據悉，調查人員現階段相信槍手並非出於宗教或政治動機發動襲擊，德媒稱當局正循著槍手的心理問題或人際關係展開調查。

海德堡檢察部門負責人形容槍手的行為可怕，指今次襲擊將為傷者及禮堂内其他學生帶來心理創傷。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）對遇難者和其他學生致以哀悼，指因今次槍擊案感到心碎。

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責任編輯：鄭錦玲

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