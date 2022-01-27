【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理(保險)吳志華　「疫」境創機遇　保險行業建立專屬舞台

常言道：「機會是留給有準備的人！」對宏利財富管理經理（保險）吳志華（Baron）來說，為把握機會作好準備是第一步，更重要的是勇於主動創造機會，實現理想。此前從事旅遊工作的他，因疫情影響而主動求變，看準澳門保險市場的發展前景及「宏利C.E.O.計劃」的完善配套，於2020年10月正式轉職，在保險策劃行業重新開始。憑藉堅持與積極進取的心態，入職短短兩個月即達致國際業界精英指標的百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），2021年亦成功以四個月時間極速完成第二次的MDRT資格，親手打造出康莊的成功事業道路。



2020年初新冠疫情爆發，旅遊業首當其衝，在行內打拼了10多年的Baron亦面對工作停頓的困境，一向屬行動派的他，決定放棄等待疫情結束，並瞄準近年發展愈趨蓬勃的保險行業，積極求變。機緣巧合下，經朋友介紹認識到宏利分行經理蘇銘琳（Eileen），從中了解到「宏利C.E.O.計劃」為新入職專才提供的發展機遇與支援，較其他保險公司更適合自己，加上宏利兼具悠久歷史與雄厚實力，令他對開展事業新一頁更有信心，便鎖定以宏利保險顧問身份為其終身職業。



目標清晰 C.E.O.計劃拓機遇



Baron直言，作為保險業的「一張白紙」，他入職時的目標非常清晰，就是希望能盡早獲得別人的認同，故一心朝着晉身MDRT的目標進發，務必要在這個行業建立自己的舞台。



提到僅用兩個月便實現MDRT目標，Baron謙稱除了保持積極的學習態度，以及不斷驅動自己向前外，「宏利C.E.O.計劃」亦在他學習各種專業知識方面發揮了很大的幫助，令他快速地建立了札實的根基，這也是最初吸引他投身宏利的一大要素。他說：「這個為具工作經驗人士轉職而度身訂造的計劃，安排了大量多元化的培訓給我們，部分更是一對一的單獨培訓，期間有資深同事跟進我們的工作狀況，若有任何困難或心態上的不適應，他們也會隨時伸出援手。」他坦言，作為新人，最缺乏往往就是行內常識和資訊，通過相關培訓正可填補不足，裝備自己。

▲ Baron相信成功是留給能堅持的人，因此他持續積極學習，參與不同培訓，磨練自己的專業。

疫情常態化 心態決定成敗



隨着疫情持續，Baron坦言環觀世界各地開始探索與疫情共存的方法，他更慶幸自己當機立斷地開展了新的事業篇章。雖然在疫情期間入行，起步上有較多困難，如減少了與客戶親身會面的機會，但他認為心態比一切重要，世事不可能永遠一帆風順，成功的保險顧問必須兼具使命感與正向思維，懂得危中尋機，例如不少人在疫情下只聚焦於經濟活動停擺及何時開關，他卻瞄準大眾在此時更留意自身及家庭保障的機會，發揮保險顧問的專業為客戶提供個人化建議，配合高度行動力及在旅遊業多年積累的人脈，讓他能迅速取得優秀業績。



建立團隊 將經驗薪火相傳



此外，Baron認為Eileen的團隊極富人情味，滙聚了很多各具不同專業背景的成員，彼此樂於互相分享和提供支援，他有任何需要時，團隊總有人伸出援手，令他很慶幸能成為其中一員，亦十分享受團隊一起打拼的氛圍。同時，被Baron視為「伯樂」的Eileen，對這匹「千里馬」亦甚為欣賞，直指首次見面已發現他擁有不少在保險行業取得成功的特質，包括目標清晰、意志堅定、很有責任感及懂得感恩，皆有助他的事業發展更為順利。Eileen堅定地表示：「我很有信心他能建立起自己的團隊，並帶領其茁壯成長，期望他能將過去一年在C.E.O.計劃中所學及實踐經驗與成員分享，達致薪火相傳。」



在新一年，Baron展望未來願景時表示，在個人業績方面，他期望挑戰MDRT三倍業績要求的COT（Court of the Table）資格、以至六倍業績要求的TOT資格（Top of the Table），再創另一高峰；同時以身作則，積極建立自己的團隊，抱持感恩的心去幫助更多志同道合的成員各展所長，共同以晉身MDRT作為首個目標，繼而通過宏利平台發展屬於各人更豐盛的事業。

▲ Baron很慶幸能加入Eileen（右）滙聚不同專業背景的成員的團隊，成員間彼此無私分享，工作氣氛融洽，更能推動大家追求共同成功。

(特約)