【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理(保險)吳志華　「疫」境創機遇　保險行業建立專屬舞台

常言道:「機會是留給有準備的人!」對宏利財富管理經理(保險)吳志華(Baron)來說,為把握機會作好準備是第一步,更重要的是勇於主動創造機會,實現理想。此前從事旅遊工作的他,因疫情影響而主動求變,看準澳門保險市場的發展前景及「宏利C.E.O.計劃」的完善配套,於2020年10月正式轉職,在保險策劃行業重新開始。憑藉堅持與積極進取的心態,入職短短兩個月即達致國際業界精英指標的百萬圓桌會會員資格(MDRT, Million Dollar Round Table),2021年亦成功以四個月時間極速完成第二次的MDRT資格,親手打造出康莊的成功事業道路。



2020年初新冠疫情爆發,旅遊業首當其衝,在行內打拼了10多年的Baron亦面對工作停頓的困境,一向屬行動派的他,決定放棄等待疫情結束,並瞄準近年發展愈趨蓬勃的保險行業,積極求變。機緣巧合下,經朋友介紹認識到宏利分行經理蘇銘琳(Eileen),從中了解到「宏利C.E.O.計劃」為新入職專才提供的發展機遇與支援,較其他保險公司更適合自己,加上宏利兼具悠久歷史與雄厚實力,令他對開展事業新一頁更有信心,便鎖定以宏利保險顧問身份為其終身職業。



目標清晰 C.E.O.計劃拓機遇



Baron直言,作為保險業的「一張白紙」,他入職時的目標非常清晰,就是希望能盡早獲得別人的認同,故一心朝着晉身MDRT的目標進發,務必要在這個行業建立自己的舞台。



提到僅用兩個月便實現MDRT目標,Baron謙稱除了保持積極的學習態度,以及不斷驅動自己向前外,「宏利C.E.O.計劃」亦在他學習各種專業知識方面發揮了很大的幫助,令他快速地建立了札實的根基,這也是最初吸引他投身宏利的一大要素。他說:「這個為具工作經驗人士轉職而度身訂造的計劃,安排了大量多元化的培訓給我們,部分更是一對一的單獨培訓,期間有資深同事跟進我們的工作狀況,若有任何困難或心態上的不適應,他們也會隨時伸出援手。」他坦言,作為新人,最缺乏往往就是行內常識和資訊,通過相關培訓正可填補不足,裝備自己。

▲ Baron相信成功是留給能堅持的人,因此他持續積極學習,參與不同培訓,磨練自己的專業。

疫情常態化 心態決定成敗



隨着疫情持續,Baron坦言環觀世界各地開始探索與疫情共存的方法,他更慶幸自己當機立斷地開展了新的事業篇章。雖然在疫情期間入行,起步上有較多困難,如減少了與客戶親身會面的機會,但他認為心態比一切重要,世事不可能永遠一帆風順,成功的保險顧問必須兼具使命感與正向思維,懂得危中尋機,例如不少人在疫情下只聚焦於經濟活動停擺及何時開關,他卻瞄準大眾在此時更留意自身及家庭保障的機會,發揮保險顧問的專業為客戶提供個人化建議,配合高度行動力及在旅遊業多年積累的人脈,讓他能迅速取得優秀業績。



建立團隊 將經驗薪火相傳



此外,Baron認為Eileen的團隊極富人情味,滙聚了很多各具不同專業背景的成員,彼此樂於互相分享和提供支援,他有任何需要時,團隊總有人伸出援手,令他很慶幸能成為其中一員,亦十分享受團隊一起打拼的氛圍。同時,被Baron視為「伯樂」的Eileen,對這匹「千里馬」亦甚為欣賞,直指首次見面已發現他擁有不少在保險行業取得成功的特質,包括目標清晰、意志堅定、很有責任感及懂得感恩,皆有助他的事業發展更為順利。Eileen堅定地表示:「我很有信心他能建立起自己的團隊,並帶領其茁壯成長,期望他能將過去一年在C.E.O.計劃中所學及實踐經驗與成員分享,達致薪火相傳。」



在新一年,Baron展望未來願景時表示,在個人業績方面,他期望挑戰MDRT三倍業績要求的COT(Court of the Table)資格、以至六倍業績要求的TOT資格(Top of the Table),再創另一高峰;同時以身作則,積極建立自己的團隊,抱持感恩的心去幫助更多志同道合的成員各展所長,共同以晉身MDRT作為首個目標,繼而通過宏利平台發展屬於各人更豐盛的事業。

▲ Baron很慶幸能加入Eileen(右)滙聚不同專業背景的成員的團隊,成員間彼此無私分享,工作氣氛融洽,更能推動大家追求共同成功。

(特約)