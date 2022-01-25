【Google】Chrome OS將推自適應充電功能　延長Chromebook長期電池壽命

▲ 研究發現，長時間使筆電的電池保持充滿電的狀態，是會對電池的壽命產生負面影響。（Google官網截圖）

隨著時間推移，任何筆電都難免會遇上電池老化問題，電量流失更快，Chromebook亦不例外。據《9to5google》報道，Chrome OS將獲得一個類似於Pixel手機的「自適應充電功能」（Adaptive Charging），將有效延長Chromebook的長期電池壽命。

【iPhone配件】Mophie首推MagSafe兼容三合一旅行充電器 售150美元

在Pixel手機上，「自適應充電功能」可令手機在夜間實行「慢速充電」，以減少對電池造成各種因素的壓力，例如多餘的熱量，有助延長電池的壽命。

減少滿電狀態時間 延長電池壽命

據新發布的代碼變更，Chrome OS將獲得自家的自適應充電版本。當你坐在辦公桌工作時，不管當時電池量是否真的低，將筆電或Chromebook插上電源是正常不過的事。但研究發現，長時間使筆電的電池保持充滿電的狀態，是會對電池的壽命產生負面影響。是次代碼變更，Google目標就是盡量減少Chromebook在滿電狀態下的時間，以保護電池健康。

【華為新手機】華為雙旗艦手機P50 Pro、P50 Pocket登陸香港 最平$7,988可入手（多圖）

據悉，Chromebook上的自適應充電功能並不像Pixel手機般是在夜間進行緩慢充電，而是以某種方式使用機器學習（machine learning），可能是學習你的日常工作模式，並相應地決定充電速度。理論上，Chromebook電池應該會在你通常拔掉插頭的差不多時間內充滿。

惟官方現時仍未公布哪些Chromebook可使用自適應充電功能，包括它是否會出現在舊設備上，或者是即將推出的設備的一個功能。考慮到自適應充電是Pixel手機獨有的功能，而不是Android的功能，《9to5google》預料這將是Google Pixelbook系列獨有的新功能。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

【創業ideas】度身更精準．推薦合適西裝 港青投資6位數創AI系統

責任編輯：陳卓賢