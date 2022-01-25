  • 19°C
香港時間 : 2022125日 (二) 12:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Google】Chrome OS將推自適應充電功能　延長Chromebook長期電池壽命

科技 12:15 2022/01/25

分享：

研究發現，長時間使筆電的電池保持充滿電的狀態，是會對電池的壽命產生負面影響。（Google官網截圖）

隨著時間推移，任何筆電都難免會遇上電池老化問題，電量流失更快，Chromebook亦不例外。據《9to5google》報道，Chrome OS將獲得一個類似於Pixel手機的「自適應充電功能」（Adaptive Charging），將有效延長Chromebook的長期電池壽命。

【iPhone配件】Mophie首推MagSafe兼容三合一旅行充電器　售150美元

在Pixel手機上，「自適應充電功能」可令手機在夜間實行「慢速充電」，以減少對電池造成各種因素的壓力，例如多餘的熱量，有助延長電池的壽命。

減少滿電狀態時間   延長電池壽命

據新發布的代碼變更，Chrome OS將獲得自家的自適應充電版本。當你坐在辦公桌工作時，不管當時電池量是否真的低，將筆電或Chromebook插上電源是正常不過的事。但研究發現，長時間使筆電的電池保持充滿電的狀態，是會對電池的壽命產生負面影響。是次代碼變更，Google目標就是盡量減少Chromebook在滿電狀態下的時間，以保護電池健康。

【華為新手機】華為雙旗艦手機P50 Pro、P50 Pocket登陸香港　 最平$7,988可入手（多圖）

據悉，Chromebook上的自適應充電功能並不像Pixel手機般是在夜間進行緩慢充電，而是以某種方式使用機器學習（machine learning），可能是學習你的日常工作模式，並相應地決定充電速度。理論上，Chromebook電池應該會在你通常拔掉插頭的差不多時間內充滿。

惟官方現時仍未公布哪些Chromebook可使用自適應充電功能，包括它是否會出現在舊設備上，或者是即將推出的設備的一個功能。考慮到自適應充電是Pixel手機獨有的功能，而不是Android的功能，《9to5google》預料這將是Google Pixelbook系列獨有的新功能。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

【創業ideas】度身更精準．推薦合適西裝 港青投資6位數創AI系統

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）
2022/01/11
【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）
【華碩ASUS】底板傳出燒焦味　華碩緊急召回多款產品
2022/01/07
【華碩ASUS】底板傳出燒焦味　華碩緊急召回多款產品
【Apple Watch】體溫、血壓感測器研發時間長　彭博：Apple Watch Series 8未搭載相關功能
2022/01/11
【Apple Watch】體溫、血壓感測器研發時間長　彭博：Apple Watch Series 8未搭載相關功能
【LG動向】LG南韓擴建工廠　擬為iPad供應OLED屏幕
2022/01/18
【LG動向】LG南韓擴建工廠　擬為iPad供應OLED屏幕

你可能感興趣

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）
15:30 2022/01/11
【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）
【華碩ASUS】底板傳出燒焦味　華碩緊急召回多款產品
11:40 2022/01/07
【華碩ASUS】底板傳出燒焦味　華碩緊急召回多款產品
【Apple Watch】體溫、血壓感測器研發時間長　彭博：Apple Watch Series 8未搭載相關功能
16:59 2022/01/11
【Apple Watch】體溫、血壓感測器研發時間長　彭博：Apple Watch Series 8未搭載相關功能
科技產品 Google Chrome 機器學習 Google

下一篇文章

【三星手機】三星手機Galaxy S22售價曝光　S22 Ultra配置縮水
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【數碼轉型】CFO重塑職能不再只「數鈔票」　數據管理成學問
【數碼轉型】CFO重塑職能不再只「數鈔票」　數據管理成學問
【萬維網】WWW之父：網絡被濫用太久　偏離最初創造目的
【萬維網】WWW之父：網絡被濫用太久　偏離最初創造目的
【製造芯片】將重奪半導體一哥地位？　Intel擬斥資1,550億元建兩工廠
【製造芯片】將重奪半導體一哥地位？　Intel擬斥資1,550億元建兩工廠
【數據中心地位】香港重返全球數據中心Top 10　亞太地區排名第2
【數據中心地位】香港重返全球數據中心Top 10　亞太地區排名第2
【資料轉移】WhatsApp擬增新功能　Android聊天紀錄可轉至iOS
【資料轉移】WhatsApp擬增新功能　Android聊天紀錄可轉至iOS
【Windows 11】支援深色模式！　用戶發現Windows 11擬全面改版
【Windows 11】支援深色模式！　用戶發現Windows 11擬全面改版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款