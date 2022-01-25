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【網購商機】電商競爭激烈　本地薑網購平台如何出奇制勝？

商業 12:40 2022/01/25

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由電商平台起家的友和YOHO、網購平台MyDress亦各有妙計，盼把握網購商機。（資料圖片）

電商平台競爭激烈，由電商平台起家的友和YOHO、網購平台MyDress亦各有妙計，盼把握網購商機。友和YOHO市場部負責人表示，品牌在顧客體驗方面，有3大關鍵。

【新年商機】香港電商收入將高達1884億元　剖5招吸金策略

1.綫上綫下價格、優惠同步：部分商戶希望藉着獨家優惠，催谷部分銷售渠道的生意。然而，此為消費者帶來困擾，要四出格價，反而阻礙購物決定。

2.顯示庫存水平：網站可顯示產品於倉庫、各門店的實時庫存水平，以及預計到貨日期。此可令消費者更有信心，加快購物決定。
 
3.豐富產品內容：友和YOHO安排較多的人力資源處理上架的產品內容及介紹，在產品細節方面更勝一籌。
 
友和YOHO續指，今年首季網站將會有大型升級，希望細節上亦可提升顧客體驗。
 
改用手機Apps、夥實體店合作　有何好處？

另一時裝網購平台MyDress，亦於去年中升級系統，加設手機App。該企聯合創辦人黎文解釋，使用手機App較手機網頁有3大好處：更流暢、可儲存購物資料、可推送優惠通知（Push notifications）。推出手機App至今大半年，MyDress發現用戶瀏覽的產品數量增加，而且超過6成的定單是在App內結帳。
 
黎文續指，留意到即使消費超過包郵門檻，但不少顧客亦會在門市取貨，綫上綫下結合的營運模式將會是主流。雖然MyDress未設實體店，但將會與綫下店舖合作，例如在網上平台推出7折預購券，可在綫下消費、試身。他相信此舉可為線上線下同時吸引人流，而消費者到門市時，或作額外消費，推動生意。

【香港經濟】2022年首季渣打中小企指數按季微跌0.1至48.1　中小企疫下營商信心平穩

【職場文化】三大關鍵重塑企業文化　僱員揀工要靈活性、關愛度兼備

記者：葉泳珊

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