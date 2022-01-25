英首相府再爆封城搞派對 30人群聚慶約翰遜生日

英國首相府屢被爆料在前年封城期間開派對，獨立調查尚未出爐，再有英國傳媒指唐寧街10號當時再多一場派對。據悉，當日為首相約翰遜生日，其妻西蒙茲安排驚喜派對，同場還有30人。首相否認事件，指當日只有小型家庭室外聚會。

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英國《獨立電視台》（ITV）新聞報稱，首相府於2020年6月19日下午，曾為約翰遜（Boris Johnson）舉辦驚喜生日派對，組織人為約翰遜現任妻子西蒙茲（Carrie Johnson）。ITV更稱，首相府官邸其後舉行室內聚會，可能進一步違反當時的防疫規定。

據悉，當日最多約30人聚集在內閣會議室，等候從赫德福德郡（Hertfordshire）訪問歸來的約翰遜。有指，出席人士包括非首府職員，當時正新首相府的室內設計師Lulu Lytle，當日派對為時20至30分鐘。

首相府否認事件，聲稱約翰遜當日只有在室外地方，接待小部分家庭成員，約翰遜在場只有少於10分鐘，僅承認部分首相府職員在工作後，曾短暫在內閣辦公室為約翰遜祝賀生日。

Lulu Lytle所屬公司亦表明，Lulu Lytle當日有在首相府做翻新工作，強調並未獲邀請至約翰遜的派對，承認有按要求進入內閣辦公室，惟她當時是等候與約翰遜對話。

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早於傳聞驚喜生日派對舉行的9日前，約翰遜曾公開呼籲民眾，持續遵守及尊重防疫規限，確保大眾安全。同年6月13日，英女王在沒有家人陪同下，度過縮減規模的官方生日慶祝儀式。

英國當時禁止所有室內社交聚會，室外聚會亦只限不得多於6人。酒吧﹑髮廊及餐廳當時暫時停止營業，大多數學校暫時關閉。英格蘭及北愛爾蘭獨居人士獲准與單一家庭建立「支援氣泡」。

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責任編輯：吳漢培