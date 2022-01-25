【香港經濟】2022年首季渣打中小企指數按季微跌0.1至48.1　中小企疫下營商信心平穩

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新型變種病毒Omicron肆虐，本地爆發第五波疫情，餐飲業的生意受挫。渣打銀行（香港）有限公司大中華區高級經濟師劉健恆預料，第二季餐飲業營商信心下跌的幅度會較大；並預料本地經濟將較依賴和側重外向型的行業，例如進出口貿易業或製造業。
香港生產力促進局（生產力局）今天公布，2022年度第一季「渣打香港中小企領先營商指數」（「渣打中小企指數」）調查。調查於去年12月進行，其綜合營商指數按季微跌0.1至48.1，反映本地中小企在疫下營商信心平穩。
|2022年首季綜合營商指數按季變幅
|分項指數
|2022年首季指數
|按季變化
|招聘意向
|53.4
|+1.7
|投資意向
|51.2
|+1.5
|環球經濟
|44.2
|-6.7
|營業狀況
|45.1
|-0.7
|盈利表現
|42.4
|-0.8
|整體
|48.1
|-0.1
五大分項指數中，生產力局首席數碼總監黎少斌指，受環球疫情影響，Omicron在全球爆發，中小企憂慮海外市場的購買意欲會下降，因而「環球經濟」跌幅最明顯，較上季下跌6.7。
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中小企現時持續面臨成本壓力，預期來季原材料成本、員工薪金及總員工人數上揚，當中受訪企業比率均較上季高。有72%中小企預期，原材料成本上升，更是連續六個季度上升。
劉健恆指，去年受消費券帶動，有助短期提振本地經濟。今年再次爆發第五波疫情，尤以餐飲業受挫最嚴重，須視乎財政預算案的措施能否幫助、帶動並回復本地經濟。
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記者：馬意文