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【香港經濟】2022年首季渣打中小企指數按季微跌0.1至48.1　中小企疫下營商信心平穩

商業 11:50 2022/01/25

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本地中小企2022年首季營商信心指數按季微跌0.1，較為平穩。（資料圖片）

新型變種病毒Omicron肆虐，本地爆發第五波疫情，餐飲業的生意受挫。渣打銀行（香港）有限公司大中華區高級經濟師劉健恆預料，第二季餐飲業營商信心下跌的幅度會較大；並預料本地經濟將較依賴和側重外向型的行業，例如進出口貿易業或製造業。

香港生產力促進局（生產力局）今天公布，2022年度第一季「渣打香港中小企領先營商指數」（「渣打中小企指數」）調查。調查於去年12月進行，其綜合營商指數按季微跌0.1至48.1，反映本地中小企在疫下營商信心平穩。 

【新年商機】香港電商收入將高達1884億元　剖5招吸金策略

2022年首季綜合營商指數按季變幅
分項指數 2022年首季指數 按季變化
招聘意向 53.4 +1.7
投資意向 51.2 +1.5
環球經濟 44.2 -6.7
營業狀況 45.1 -0.7
盈利表現 42.4 -0.8
整體 48.1 -0.1

五大分項指數中，生產力局首席數碼總監黎少斌指，受環球疫情影響，Omicron在全球爆發，中小企憂慮海外市場的購買意欲會下降，因而「環球經濟」跌幅最明顯，較上季下跌6.7。

【職場文化】三大關鍵重塑企業文化　僱員揀工要靈活性、關愛度兼備

中小企現時持續面臨成本壓力，預期來季原材料成本、員工薪金及總員工人數上揚，當中受訪企業比率均較上季高。有72%中小企預期，原材料成本上升，更是連續六個季度上升。

劉健恆指，去年受消費券帶動，有助短期提振本地經濟。今年再次爆發第五波疫情，尤以餐飲業受挫最嚴重，須視乎財政預算案的措施能否幫助、帶動並回復本地經濟。

【供應鍵】供應鍵問題難解　日本雅瑪多快遞直接推出自家貨運航班

記者：馬意文

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