【券商點睇】中國餐飲業五年複合增長率達10% 工銀首選火鍋股

工銀國際表示，中國餐飲行業仍面臨疫情風險，連鎖餐企在外賣、新零售和品牌擴張上尋求增長機會。同時，中國餐飲行業預計在疫情反覆風險下穩步增長，預計整體市場規模在2020至2025年的預計複合年增長率爲10.3%。 後疫情時代下，餐飲企業的平均翻桌率降低並且預計會維持在低位，消費者就餐習慣的變化也促使餐企去探索非接觸型轉型機會，例如外賣、即食 / 烹飪産品、咖啡 / 飲品和數字化渠道。

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年輕消費者和升級的用餐體驗爲行業主要驅動因素。1995 年以後出生的消費者成爲餐飲業消費第一的年齡組，銷售額超過40%。這些消費者更加關注品牌、食品質量、服務和社交媒體。品牌信任度和市場規模效益更强的連鎖餐企將比整體市場增長更快，同時技術的運用將進一步提高店內運營效率。隨着微信和企業應用程序成爲主要的客戶服務和溝通渠道，數字化將成爲運營的必要條件，預計餐企將繼續通過數字化平台探索新零售和營銷潛力。

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該行首選具有優質品牌力的領先火鍋連鎖餐廳運營商，主要領先的連鎖品牌將憑藉更好的成本效率、採購網絡以確保食品質量和安全、以及向客戶傳達餐飲品質的强大品牌形象，從而超越整體市場。麻辣火鍋將更容易跨越不同口味偏好的省份擴展，食物標準化程度更高，烹飪勞動力成本更低。雖然市場因疫情在2021年第四季放緩，但該行預計在疫情消退後，2022年行業將穩健復甦。

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記者：林衛