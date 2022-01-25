▲ 【農曆新年】騰訊比亞迪過年前通報反舞弊成績 騰訊去年炒70人、比亞迪向公安移交22員工

騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 齊於農曆新年前夕公布2021年 反舞弊成績。騰訊表示，2005年已設立「騰訊高壓線」準則，去年 騰訊反舞弊調查部共發現並查處觸犯「騰訊高壓線」案件50餘宗，近70人因觸犯「騰訊高壓線」被辭退，永不錄用，更有10餘人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理。

比亞迪也指，去年查處不廉潔、嚴重違規人員94人，相關員工己被辭退並錄入除名查詢系統，另有7宗案件移交公安機關立案偵查，涉及22人，依法追究刑事責任。

騰訊在微信公眾號表示，舞弊案件涉及商業賄賂、職務侵占等行為，並實名通報部分前員工的舞弊行為，如利用職務便利向供應商索要並收取好處費、利用私下控制公司與騰訊的相關合作中非法謀取私利、利用騰訊員工身份安排實習生進行虛假的騰訊遠程實習從中分得費用等。

騰訊也列出多家永不合作的公司清單。

比亞迪：員工不可收 饋贈物、招待、吃請

比亞迪就提醒， 部分合作夥伴可能會以「過節」、「拜年」等名義給比亞迪人員發紅包、送禮品或邀請參加聚餐、聚會等活動，但按比亞迪規定，員工應謝絕外單位人員贈送的饋贈物，不得擅自接受外單位人員的招待、吃請等各類活動。饋贈物無論已拒收、接收後退還或上交，員工均須在三個工作日內通過OA反貪腐備案流程向公司備案。

比亞迪稱，若發現不當利益，會按照合同或者廉潔合作協議等追究贈送單位的違約責任，如扣除違約金、取消合作資格、列入合作方黑名單等，涉及行賄的人員還可能面臨刑罰。2021年，因違反廉潔合作相關協議被比亞迪追究違約責任的供應商共28家。

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