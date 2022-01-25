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【宏觀中國】部分國家過快退出刺激政策 商務部稱或引發需求萎縮

股樓投資 12:23 2022/01/25

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國新辦周二（25日）就2021年商務運行情況舉行發布會。商務部對外貿易司司長李興乾表示，在2021年6.05萬億美元規模、30%高速增長的基數之上，今年外貿形勢十分嚴峻，穩增長的困難和壓力前所未有。受「疫苗鴻溝」、政策差距等影響，低收入國家和發達經濟體復甦差距不斷擴大，貨幣貶值、通脹高企。部分國家刺激政策過快退出，可能會引發需求萎縮、價格波動，進而影響到我相關行業的出口。

【同場加映】青姐話：未到年廿八 提早洗邋遢

從需求角度看，全球外需增長面臨兩大不確定因素。一是疫情反覆遲滯全球經濟復甦進程。聯合國預計全球經濟增長將由2021年的5.5%放緩至今年的4%；世貿組織預計全球貨物貿易的增速將由2021年的10.8%放緩至4.7%。二是復甦不均衡導致全球系統性風險在上升。部分國家刺激政策過快退出，可能會引發需求萎縮、價格波動，進而影響到中國相關行業的出口。

【延伸閱讀】2022年部署：花旗料恒指上半年抵26000  全年28000 另推薦8股為今年首選，請按【見下頁

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從供給角度來看，全球產業鏈供應鏈面臨兩大不穩定因素。一是國際供應鏈加速重構，發達經濟體片面追求產業回歸，正在分化市場，降低全球資源配置效率。二是全球供應鏈紊亂和瓶頸效應短期內難以徹底緩解，企業表現出來的問題就是「有單不敢接」及「增收不增利」。

【同場加映】溫股知新：短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

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記者：林衛

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