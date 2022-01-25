【A股布局】基金持倉反超寧德時代 茅台重奪頭號重倉股

據內地報道，從剛披露完畢的2021年基金第四季報顯示，截至去年底，貴州茅台（滬：600519）超越寧德時代（水深：300750），重新成為公募基金頭號重倉股。天相投顧的統計顯示，基金重倉持有貴州茅台的市值合計1,219.6億元（人民幣，下同），超過了寧德時代的1,199.6億元，前者以微弱優勢領先。

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數據顯示，截至2021年底，基金前50大重倉股主要分布在消費品及服務、信息技術、醫藥和原材料等四個行業。其中，消費品及服務行業有14家公司，包括白酒板塊的貴州茅台、五糧液（深：000858）、瀘州老窖（深：000568）、山西汾酒（滬：600809）、洋河股份（深：002304）和古井貢酒（深：200596），家電板塊的美的集團（深：000333）和海爾智家（滬：600690），乳制品龍頭伊利股份（滬：600887）和免稅龍頭中國中免（滬：601888），以及新能源汽車領域的寧德時代和比亞迪（深：002594）。

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受醫藥板塊調整影響，截至2021年底，在基金前50大重倉股中，醫藥行業公司僅剩下7家。這7家依舊被基金重倉持有的公司包括醫療器械龍頭邁瑞醫療（深：300760），醫療服務領域的龍頭愛爾眼科（深：300015），醫藥外包（CXO）領域的藥明康德（滬：603259）、泰格醫藥（深：300347）等，以及擁有獨家配方的中藥牛股片仔癀（滬：600436）。

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記者：林衛