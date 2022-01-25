【新冠疫情】譚德塞：全球上周每3秒增100宗確診 12秒1人染疫亡

新冠肺炎疫情肆虐全球超過兩年，造成眾多患者感染死亡。世衞總幹事譚德塞周一（24日）發表報告指，全球上周平均每3秒新增100宗新冠確診病例、每12秒就有一人感染新冠病逝。

富國加快外聘窮國護士 被批加劇全球不公平 【下一頁】

世衞（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周一表示，全球必須接受民眾在可預見的未來要與新冠病毒共存，即使疫情有望在今年結束。

但譚德塞強調，不要視Omicron為最後一種變種病毒，或現時已身處疫情終結的階段；相反地，現時全球為變種病毒提供更理想條件，認為這種樂觀想法相當危險。

世衛建議取消或放寬旅遊限制 指無效遏止Omicron疫情 【下一頁】

譚德塞引述報告指，過去兩年全球有近3.5億人染疫、超過550萬人死亡，平均每周近5萬人染疫病逝。至於上周全球每3秒就新增100宗確診個案、每12秒就有1人感染新冠死亡。

譚德塞表示具體應對新冠病毒方面，應通過「持續及綜合」國際平台以協調及應對未來疫情的準備工作。

譚德塞稱各國應採取更多措施保護脆弱群體，並重申希望所有國家能達成7成新冠疫苗接種率目標。他亦向成員國呼籲，首要任務需防止未來再出現對全球醫療系統、經濟及社會造成巨大破壞的健康威脅。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明