【汽車股】瑞信：東風指引銷量增25%高於行業水平　惟新能源車佔比提升卻損盈利

▲ 瑞信認為東風銷量增25%的指引勝行業平均水平，惟新能源車增長雖高但仍錄虧損，將有損盈利。

瑞信發表報告指，東風 （00489） 管理層重申維持2022年全年銷量增25%的營運指引，認為指引勝行業平均水平，惟新能源車增長雖高但仍錄虧損，並在佔比提升下將有損盈利，目標價降至12元，維持「跑贏大市」評級。

長城汽車去年多賺26%、第4季盈利按年倒退，可見【下一頁】

東風去年全年銷量為277.5萬輛，按年跌約3.3%，而今年汽車銷售目標增25%至347.1萬輛。公司指引今年乘用車和商用車分別按年增長28%和10%。相較之下，公司預計汽車行業整體增長3.5%，乘用車和商用車分別升6%和跌8%。可見公司指引較行業增長為佳。

車型方面，東風日產銷量目標增長28%至140萬輛，東風本田目標增長38%至105萬輛，東風標致雪鐵龍（PSA）更目標增長70%至80%至介乎17萬至18萬輛。另外，公司預料新能源車銷量由去年銷售16萬輛增長至今年的30萬輛，增幅達87.5%。

此外，東風管理層亦表示東風本田向地方政府購入土地使用權。此地原計劃興建PSA第二廠房，惟現時轉為東風本田建造廠房之用，又預計為本田品牌新能源汽車之用，料將於2024年建成，首期產能為12萬輛，而總產能為24萬輛。

可是，汽車股弱勢未止，東風跌2.7%，報6.93元。吉利 （00175） 創近半年低，今再跌4.7%，報17.88元。比亞迪 （1211） 跌2.2%，報246.6元，長汽 （02333） 昨創5個月低後，現跌0.2%，報23.25元。

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編輯：姚卓然