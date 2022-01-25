【美股焦點】Meta發布全新人工智能超級電腦　有望成全球運算速度之最

▲ Meta發布全新人工智能超級計算機 有望成全球運算速度之最

Facebook母企Meta（美：FB）昨日宣布，旗下人工智能和基礎設施團隊已經設計並建造新的人工智能超級電腦AI Research SuperCluster（簡稱RSC），有望在今年年中完全建成後，成為全世界運算速度最快的AI超級電腦。

Meta表示，開發下一代高級人工智能，需要的運算速度需要達每秒千億次，其研究人員已經開始使用RSC訓練用於研究的自然語言處理（NLP）以及計算機視覺的大型模型，目標是在一天內訓練具有萬億參數的模型，包括跨越多種不同語言工作、無縫分析文本、圖像和視頻等。

據悉，是次RSC建設的合作夥伴包括Nvidia（美：NVDA）、Penguin Computing以及Pure Storage等。

Meta表示，RSC在昨日已經啟動並運行，但同時仍在開發中，一旦完成第二階段的構建，預計RSC將成為全世界最快的人工智能超級計算機。在2022年，研發團隊計劃將RSC的GPU總數由6080個增加至16000個，可以令人工智能的訓練效果較之前增加2.5倍。

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