飛鶴（06186）染藍黑馬 股價反彈仲追唔追？ 股市 11:05 2022/01/25 分享： 恒指將於2月18日進行今年首個季檢，多隻股份被視為黑馬份子，其中中國飛鶴 （06168） 自高位大幅調整後，近日低位整固後見反彈，想知應否追入博染藍？（速睇點選： 11：00 – 17：37） 足本版即睇： 【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢 欄名 : 三分鐘睇股 相關文章 中國恒大3333股價一度大漲1成升穿2元 內房股點睇？ 2022/01/24 中國恒大3333股價一度大漲1成升穿2元 內房股點睇？ 中國恒大3333、內房股前景分析（有片） 2022/01/24 中國恒大3333、內房股前景分析（有片） 港股百天綫攻防戰上演 策略部署留意這隻ETF 2022/01/24 港股百天綫攻防戰上演 策略部署留意這隻ETF 港股百天綫攻防戰 留意這隻ETF（有片） 2022/01/24 港股百天綫攻防戰 留意這隻ETF（有片） 友邦1299短綫升勢已盡 值得部署做淡？ 2022/01/24 友邦1299短綫升勢已盡 值得部署做淡？ 你可能感興趣 中國恒大3333股價一度大漲1成升穿2元 內房股點睇？ 12:55 2022/01/24 中國恒大3333股價一度大漲1成升穿2元 內房股點睇？ 中國恒大3333、內房股前景分析（有片） 12:09 2022/01/24 中國恒大3333、內房股前景分析（有片） 港股百天綫攻防戰上演 策略部署留意這隻ETF 12:39 2022/01/24 港股百天綫攻防戰上演 策略部署留意這隻ETF 港股 恒生指數 中國