【電動車】松下斥資54億元擴建工廠　擬2023年量產新型Tesla鋰電池

▲ 松下正擴建位於和歌山縣的工廠，並引進新設備，以大規模生產新型Tesla鋰電池，投資金額達7.04億美元（約54億港元）。（法新社）

電池佔每輛電動車總成本約30%，若能大規模生產並減低成本，將是電動車普及化的重要因素。日前日本電子產品製造商松下（Panasonic）宣布將於2023年開始大規模生產新型鋰電池「4680」。據悉，該新型鋰電池可使電動車的續航能力提高逾15%，首批產品將交付美國電動車製造商Tesla。

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據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報道，松下正擴建位於和歌山縣的工廠，並引進新設備，以大規模生產新型Tesla鋰電池，投資金額達7.04億美元（約54億港元）。該公司已經在日本和美國擁有電動車電池工廠，並向Tesla加州電動車工廠供應電池。現時和歌山工廠對新電池的年產量仍在商討階段，但預計每年約為10GWh，相當於15萬輛電動汽車，這大約是松下生產能力的20%。

單位重量續航距離 料成全球最長

新電池「4680」的單位重量續航距離預計將是全球最長，鑑於電動車在一次充電後能夠行駛更遠距離，松下預計全球轉向電動車發展的勢頭將會加速，因此正在大力投資開發這種新電池。

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報道指，松下是應Tesla要求開始開發新電池「4680」。Tesla表示，其目前的旗艦車型Model S在一次充電後的續航里程約為650公里。根據計算，使用新電池後，其續航能力將提高到約750公里。

新電池成本 降低10%至20%

另外，新電池的體積將是舊版本電池的兩倍，容量亦增加五倍，將使汽車制造商減少每輛汽車所使用的電池數量，繼而減少將電池裝入車輛的時間。鑑於其高效率，與舊版電池相比，按產能計算，生產這些新電池的成本將降低10%至20%。

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責任編輯：陳卓賢