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【人工智能】Meta建世上最快AI超級電腦　為建立元宇宙打下基礎

科技 11:06 2022/01/25

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元宇宙是一種虛擬現實結構，Meta希望藉RSC為其建立元宇宙基礎，並旨在取代互聯網。（法新社）

元宇宙結合了人工智態（AI）、大數據（Big Data）及AR/VR等，但這些技術必須配合高速運行的超級計算機作為基礎。日前，Facebook的母公司Meta宣布旗下的AI Research SuperCluster（RSC）超級計算機已經開始試運，若今年中建成，將成為世上最快的AI超級計算機。

元宇宙是一種虛擬現實結構，Meta希望藉RSC為其建立元宇宙基礎，並旨在取代互聯網。然而，Meta並沒有透露RSC的位置及建造成本。

【人工智能】日企推AI虛擬保安系統　取代傳統人力補不足

據《美聯社》報道，RSC能幫助Meta研究人員建立全新的和更優秀的AI模型，它可以從「數萬億」的例子中學習，同時在數百種不同的語言中工作，並一起分析文本、圖像和視頻。

「例如，RSC可以為群眾提供實時語音翻譯，為每個人提供不同語言，這樣他們就可以在研究項目上無縫協作，或一起玩AR遊戲。」Meta補充，以往他們只使用開源和其他公開數據集進行AI訓練，但RSC將會把自家系統中的「真實世界例子」納入AI訓練中。

依靠圖形處理芯片  有利運行「深度學習」算法

卡內基梅隆大學計算機科學教授兼人工智能中心聯合主任Tuomas Sandholm認為，Meta定義其計算機能力的方式，與傳統的丶技術上更強大的超級計算機的衡量方式不同，因為它依靠圖形處理芯片的性能，這些芯片對運行「深度學習」算法很有用，這些算法可以理解圖像中的內容，分析文本並在語言之間進行翻譯。

【AI芯片】內存、數據計算合二為一　三星研世上首款MRAM內存內計算芯片

Sandholm表示：「Meta將首次把客戶數據用在其AI研究計算機上，這對AI研究人員和算法來說，絕對是真正的大變革。」

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【創業ideas】度身更精準．推薦合適西裝 港青投資6位數創AI系統

責任編輯：陳卓賢

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