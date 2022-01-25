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北約加強東歐軍事部署 美國調整8500士兵戒備

環球政治 10:53 2022/01/25

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烏克蘭局勢緊張，北約將會加強於東歐地區的軍事部署，加派軍艦和戰機來應對俄羅斯入侵烏克蘭的威脅。而美國也宣布已將8,500名美軍調整至高度戒備狀態，隨時準備好部署這批美軍至烏克蘭。

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拜登或有意增兵 應對俄羅斯可能入侵 【下一頁】

俄羅斯於邊境集結約10萬兵力，分別由北部、東部及南部包圍烏克蘭。俄羅斯雖然否認有計劃入侵烏克蘭，但仍導致俄烏一帶緊張局勢加劇。

美國國防部表示假如俄羅斯入侵烏克蘭，約8,500名美軍已處於高度戒備狀態，正等候國防部部署他們到當地的命令。

美國總統拜登（Joe Biden）周一（24日）於白宮召開長達80分鐘的視像通話，與德國、法國、意大利、英國和波蘭等多個歐洲國家領袖商討烏克蘭危機。

白宮於會後發表聲明，指各國領袖於會上商討可採取哪些措施阻止俄羅斯進一步侵略烏克蘭，包括使俄羅斯承擔嚴重後果與經濟代價，並加強北約東翼的安全。

北約至今派了4,000名士兵駐守愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞和波蘭軍營，並有坦克、防空、情報及監控部門支援。

美國下令駐基輔大使館人員家屬離開 憂俄入侵烏克蘭 【下一頁】

烏克蘭與波蘭、斯洛伐克、匈牙利及羅馬尼亞這4個北約國家接壤，北約透露丹麥、西班牙、法國及荷蘭都正在考慮向東歐派駐軍隊、飛機及船艦。

路透社引述華府官員指，國防部正在敲定最終可部署到北約東翼的部隊具體人數，有官員預計最多可部署約5,000人。也有北約外交官透露，華府正考慮未來數周將部分駐守西歐的部隊，逐步調動至東歐。

但克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指控西方行動歇斯底里（hysteria），並散播不實信息

佩斯科夫指俄方的行動沒有使局勢加劇，反而是北約向東翼增援及美國的行為，都導致俄烏當地局勢變得更緊張。

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責任編輯：鄭錦玲

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