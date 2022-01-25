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【英國疫情】取消兩劑疫苗旅客入境檢測 增認16國接種證明

環球社會熱點 10:37 2022/01/25

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為防止新冠肺炎病毒傳入，英國對旅客入境採取嚴格防疫把關。英國交通部日前宣布，已接種兩劑疫苗旅客於2月11日凌晨起，獲豁免入境後的檢測要求，18歲以下人士亦被視作已接種疫苗者。另外，英國追加承認16個國家的接種證明，包括中國及墨西哥。

倫敦因疫情損失近一年收入 零售款待成重災區 【下一頁】

英國交通大臣夏博思（Grant Shapps）周一（24日）宣布，自當地時間2月11日凌晨4時起，取消已接種兩劑疫苗旅客的入境檢測，即前往英國的旅客屆時抵達後，唯一需要導守的防疫限制為展示疫苗接種狀態。

18歲以下人士將繼續被視為同樣接種兩劑疫苗者，但夏博思表明，12至15歲人士使用國民保健服務（NHS）的應用程式，亦可證明其疫苗接種狀態。

英國針對未打疫苗人士的防疫要求亦有調整，後者不需自我隔離或是在抵達第8日後接受檢測，但需要填寫旅客追蹤表格，並取得出發前兩日內的陰性檢測證明，以及抵達後接受PCR檢測。

【英國疫情】蘇格蘭強制口罩令或維持數年 首席部長警告 【下一頁】

夏博思表示，今次變動讓英國進一步重返正常，同時維持重要的公共健康安全措施，並指出英國政府有意改變邊境防疫方針，轉為更精密及目標為本的全球健康監察。

同時，英國亦增加承認16國的疫苗證明，當中包括中國及墨西，現時合共超過180國的疫苗接種證明獲英國承認。

周一稍早時間，首相約翰遜（Boris Johnson）已表示，英國承諾當防疫限制變得非必須時，便會下令放寬。就英國目前情況而言，約翰遜認為要求已接種疫苗抵達後檢測意義不大，因此會廢除兩劑疫苗旅客的入境檢測。

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責任編輯：吳漢培

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