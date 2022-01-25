▲ 【第五波疫情】林鄭月娥：或微調年初四後社交距離措施 推疫苗氣泡或擴大表列處所清單

行政長官林鄭月娥出席行政會議前時稱，香港最新一波疫情嚴峻，具有Omicron和Delta變種病毒傳播鏈，持續出現源頭未明的個案，年初四（2月4日）大幅放寬社交距離措施機會微，但會否微調社交距離措施，各政策局每日都正在評估。林鄭月娥稱，會在本周內向外交代最新社交距離措施。

林鄭月娥又呼籲市民在農曆新年期間減少聚會，包括家庭與家庭間的聚會。

林鄭：更強力疫苗氣泡 解釋自己不戴口罩原因

林鄭月娥又指，會用更強措施擴大「疫苗氣泡」，要求市民先接種疫苗才可進入不同場所，認為目前市民特別是長者接種率依然偏低，但自從提出「疫苗氣泡」方針後，接種疫苗的人數提升，近期每日接種首劑疫苗的人數逾2萬，令香港接受至少一針的接種率升至78.1%，按此趨勢，到2月24日接種率可望達85%以上。

她補充，「疫苗氣泡」首先用於政府僱員，要求他們進入工作地點時須證明已接種疫苗，否則視為曠工，下一步會考慮擴大至599F下的場所，但599F只列出十多類場所，其中一個方法擴大「疫苗氣泡」是將更多處所納入599F範圍，但目前仍正探索不同方法。

林鄭月娥近期會見傳媒或在立法會回應質詢時都沒有佩戴口罩，她解釋，在這些場合不戴口罩是「深思熟慮（well thought out）」，因為她在這些場合須面對香港市民，而市民需要聽得清楚，也需要看得到她的表情、情緒。

她舉例，去年8月疫情輕微時她會表現輕鬆，而目前疫情轉嚴峻時她要表現清醒、端正，她要向市民清晰交代，並非為其個人舒適，反之她在街上或平時開會時都會戴上口罩。

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