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【鱷王觀點】達利奧：美國加息不會令現金及債券吸引　今年市場及經濟明顯下滑機會微

股市 10:07 2022/01/25

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【鱷王觀點】達利奧：美國加息不會令現金及債券吸引　今年市場及經濟明顯下滑機會微

有「鱷王」之稱、對冲基金橋水（Bridgewater）創辦人達利奧（Ray Dalio）接受外媒訪問時表示，美國聯儲局加息不太可能令持有現金或債券變得具吸引力，並且在政策過渡年份，加息不會大幅衝擊市場或經濟。

達利奧稱，「預計的加息將不足以令現金和債券成為有吸引力的選擇，也不足以抑制通脹。因此，即使加息，與通脹相關的資產仍會出現負回報。」

達利奧：太快由化石燃料過渡至綠色能源將致通脹大升，看【下一頁】

美國10年期債息今年觸1.9厘後回落，令股市波動。達利奧認為，不預期現時股市會大挫，「2022年市場和經濟不太可能出現明顯下滑，雖然2023年和2024年應該會變得越來越危險。」

他又指，當有大量債券及金錢湧現及約束更快出現，通脹會來得更快，所以，收緊更快及周期更短，現在市場處於更激烈和更短的擴張中。

今年是外圍由寬鬆轉向收緊政策的一年，達利奧指，傳統上，於過渡年份加息不會大幅衝擊市場或經濟，這段時期幾乎沒有人記得，例如提起2008年會記得金融海嘯，但不會記得2010至2011年發生過什麼事，只是到了明年及2024年，財務和經濟上可能會更加困難。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*

相關文章：【美股焦點】大摩策略師：美股的「冬天來了」　股市還未消化一跡象

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美國聯儲局 美國 通脹 經濟 加息

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