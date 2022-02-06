▲ 【新股IPO】貨運平台GOGOX通過上市聆訊 擬集資39億元

貨運平台品牌GOGOX（快狗打車）已經通過上市聆訊，據報GOGOX目標集資4億至5億美元（約31.2億至39億港元），GOGOX聯席保薦人包括中金公司、瑞銀集團、交銀國際及農銀國際。

GOGOX去年首三季虧損達3.93億人幣 料至2024年底仍將錄虧損

據GOGOX聆訊後資料集顯示，GOGOX去年首三季收入達4.73億元（人民幣，下同），按年增長27.2%；期內虧損達3.93億元，按年收窄16.6%。

GOGOX表示，目前同城物流業務處於初期階段，公司亦進行大量投資以推動業務增長，因此預計截至2024年12月31日止年度仍將繼續產生虧損。而根據未經審計的管理賬目，預計2021年公司的經營虧損、虧損淨額以及經調整淨虧損將較2020年增加。

早前網信辦頒布《網絡安全審查辦法》，規定掌握超過100萬用戶個人信息的網絡平台運營者赴國外上市，必須申報網絡安全審查。GOGOX表示，雖然公司擁有超過一百萬名用戶的個人信息，但據中國法律顧問意見，因香港不屬於條文中「國外」的定義範圍，公司尋求在香港而非海外上市，因而上述規定不適用於公司。

據文件顯示，大股東58同城持上市前股權約51.2%，阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶中國、菜鳥及投資基金AHKEF合共持有約15.99%股權。

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