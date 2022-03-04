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【新股IPO】貨運平台GOGOX據報須回答聯交所新提問　或延後至第二季上市

新股IPO 16:16 2022/03/04

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貨運平台GOGOX據報須回答聯交所新提問　或延後至第二季上市

貨運平台品牌GOGOX（快狗打車）早前已經通過上市聆訊，據外電報道指，GOGOX正在就聯交所提出的最新要求進行回應，GOGOX或有機會推遲至第二季度才上市，中金、瑞銀、交銀國際以及農銀國際為聯席保薦人。

報道引述消息人士指，目前不清楚公司需要多長時間才能回應港交所的提問。而有另一消息人士指，面對目前極具挑戰的市場環境，延後進行IPO或是更好的選擇。

而據公司早前提交的財務數據，統計的資料截至去年九月底，意味著若GOGOX沒有在三月底前上市，其財務數據等資料將會失效，若要進行上市，需要進行新一輪的審計，補充最新的情況。

早前據報GOGOX目標集資4億至5億美元（約31.2億至39億港元）。

GOGOX去年首三季虧損達3.93億人幣 料至2024年底仍將錄虧損

據GOGOX聆訊後資料集顯示，GOGOX去年首三季收入達4.73億元（人民幣，下同），按年增長27.2%；期內虧損達3.93億元，按年收窄16.6%。

GOGOX表示，目前同城物流業務處於初期階段，公司亦進行大量投資以推動業務增長，因此預計截至2024年12月31日止年度仍將繼續產生虧損。而根據未經審計的管理賬目，預計2021年公司的經營虧損、虧損淨額以及經調整淨虧損將較2020年增加。

微醫據報考慮改以SPAC合併方式上市【下一頁】

早前網信辦頒布《網絡安全審查辦法》，規定掌握超過100萬用戶個人信息的網絡平台運營者赴國外上市，必須申報網絡安全審查。GOGOX表示，雖然公司擁有超過一百萬名用戶的個人信息，但據中國法律顧問意見，因香港不屬於條文中「國外」的定義範圍，公司尋求在香港而非海外上市，因而上述規定不適用於公司。

據文件顯示，大股東58同城持上市前股權約51.2%，阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶中國、菜鳥及投資基金AHKEF合共持有約15.99%股權。

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