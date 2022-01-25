  • 18°C
香港時間 : 2022125日 (二) 09:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】道指瀉逾千點後倒升近百點　恒指黑期跌292點（不斷更新）

股市 09:13 2022/01/25

分享：

港股市況不斷更新

美股隔晚走勢過山車，地緣局勢緊張，道指曾插1115點，最終收升99點。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約317點，恒指料開報24339點。滙豐 （00005） ADR折合報52.21元，較港收市價低1.09元或2%；騰訊 （00700） ADR折合報460.93元，較港收市價低8.67元或1.9%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.15元，較港收市價低1.95元或1.6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：13】期指開報24203點，跌458點或1.9%。

【09：05】【卓悦653】卓悦與債權人達成和解　法院撤銷清盤呈請

【08：44】國電科環 （01296） 今早復牌。

【私有化】國電科環獲母企國家能源集團溢價近48%提私有化、涉資14.15億元　明起復牌

【08：37】恒指黑期最新跌約292點，報24330點；道指期貨跌63點，報34300點。

【08：16】【內房危機】世茂據報共有34個重點項目待售　世茂深港國際中心傳作價151億求售

【08：15】【騰訊持股】創夢天地獲董事長陳湘宇增持　上周與騰訊訂立合作合同

【07：45】【配股潮】赤子城科技折讓近一成配股　淨籌近3.5億元

【07：45】【開市9點半】美股倒升夜期枉跌480點　中金盤點2月潛在藍籌新貴

【07：45】港股ADR收報24339點，跌317點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報52.21元，較港收市價低1.09元或2%；騰訊 （00700） ADR折合報460.93元，較港收市價低8.67元或1.9%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.15元，較港收市價低1.95元或1.6%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】地緣局勢緊張，俄烏局勢引發全球市場劇震，俄羅斯股市一度瀉10%，美股如坐瘋狂過山車，暴瀉後倒升。道指曾插1115點，納指一度挫4.9%，不過，局勢未見進一步升級，尾市有買盤趁低吸納科技股，帶動3大指數拗腰轉升，道指收市升99點，報34364點；標指升12點，報4410點；納指升86點或0.63%，報13855點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

下一篇文章

【卓悦653】卓悦附屬公司與債權人達成和解　法院撤銷清盤呈請
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價跌逾6%ATM中最傷　逾千買盤120元排隊低撈遭沖散
【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價跌逾6%ATM中最傷　逾千買盤120元排隊低撈遭沖散
【恒大3333】恒大董事變更：國資中國信達高層獲委任非執董　恒大汽車董事長亦入局
【恒大3333】恒大董事變更：國資中國信達高層獲委任非執董　恒大汽車董事長亦入局
【港股夜期+ADR】阿里美股跌幅收窄　夜期收市跌480點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】阿里美股跌幅收窄　夜期收市跌480點（不斷更新）
【美股收市】局勢未升級　環球劇震　道指曾插1115點收市拗腰倒升99點
【美股收市】局勢未升級　環球劇震　道指曾插1115點收市拗腰倒升99點
【郵輪股】雲頂香港主席林國泰「跳船」　郵輪據報遭邁阿密發出扣押令
【郵輪股】雲頂香港主席林國泰「跳船」　郵輪據報遭邁阿密發出扣押令
【電子煙概念股】華寶國際曾插76%、市值失356億　深交所要求交代大股東遭立案調查細節
【電子煙概念股】華寶國際曾插76%、市值失356億　深交所要求交代大股東遭立案調查細節
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款