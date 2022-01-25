【港股市況】道指瀉逾千點後倒升近百點　恒指黑期跌292點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚走勢過山車，地緣局勢緊張，道指曾插1115點，最終收升99點。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約317點，恒指料開報24339點。滙豐 （00005） ADR折合報52.21元，較港收市價低1.09元或2%；騰訊 （00700） ADR折合報460.93元，較港收市價低8.67元或1.9%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.15元，較港收市價低1.95元或1.6%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】期指開報24203點，跌458點或1.9%。

【09：05】【卓悦653】卓悦與債權人達成和解 法院撤銷清盤呈請

【08：44】國電科環 （01296） 今早復牌。

【私有化】國電科環獲母企國家能源集團溢價近48%提私有化、涉資14.15億元 明起復牌

【08：37】恒指黑期最新跌約292點，報24330點；道指期貨跌63點，報34300點。

【08：16】【內房危機】世茂據報共有34個重點項目待售 世茂深港國際中心傳作價151億求售

【08：15】【騰訊持股】創夢天地獲董事長陳湘宇增持 上周與騰訊訂立合作合同

【07：45】【配股潮】赤子城科技折讓近一成配股 淨籌近3.5億元

【07：45】【開市9點半】美股倒升夜期枉跌480點 中金盤點2月潛在藍籌新貴

【07：45】港股ADR收報24339點，跌317點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報52.21元，較港收市價低1.09元或2%；騰訊 （00700） ADR折合報460.93元，較港收市價低8.67元或1.9%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.15元，較港收市價低1.95元或1.6%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】地緣局勢緊張，俄烏局勢引發全球市場劇震，俄羅斯股市一度瀉10%，美股如坐瘋狂過山車，暴瀉後倒升。道指曾插1115點，納指一度挫4.9%，不過，局勢未見進一步升級，尾市有買盤趁低吸納科技股，帶動3大指數拗腰轉升，道指收市升99點，報34364點；標指升12點，報4410點；納指升86點或0.63%，報13855點。

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責任編輯︰梁浩碩