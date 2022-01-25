【港股市況】道指瀉千點後倒升近百點　恒生指數照跌近400點　滙豐跌2%、友邦跌逾3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚走勢過山車，地緣局勢緊張，道指曾插1115點，最終收升99點，惟港股未受刺激，恒生指數低開404點，早段曾跌逾500點，恒生指數半日跌305點，報24351點，成交720億元。恒生科技指數跌1.7%，報5604點。滙豐 （00005） 跌2%、友邦 （01299） 跌近3%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%；恒大 （03333） 跌逾3%；世茂 （00813） 逆市升逾7%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

【第五波疫情】林鄭月娥或微調年初四後社交距離措施 「疫苗氣泡」或擴大表列處所清單

即市走勢︰

【13：32】網易 （09999） 逆市升逾1%；百度 （09888） 跌逾4%；嗶哩嗶哩 （09626） 跌近4%，破底低見269.8元；快手 （01024） 跌逾2%。

【13：24】利特米 （01936） 午後升近四成，高見0.76元，成交180萬元。

【13：17】體育用品股逆市靠穩，李寧 （02331） 升0.3%，安踏 （02020） 、特步 （01368） 升逾1%。

【13：15】友邦 （01299） 午後跌逾3%，跌穿今早低位，低見85.05元。

【13：14】順龍 （00361） 午後跌逾三成，低見0.087元，成交1236萬元。

【13：10】【2022展望】景順：三大因素看好亞洲市場 「超配」中港股市

【13：10】【2022展望】瑞士寶盛私銀：港股現投資機會、特別看好滙豐 籲未來5年將美資科技股納入投資組合核心

【13：02】港股午後初段跌近400點，恒指跌388點，報24268點；科指跌2.1%，報5584點。

【12：54】【國泰危機】國泰半日逆市升、創逾1個月高 券商唱好虧損大幅改善有驚喜（附大行點評）

【12：54】【新股IPO】合眾新能源傳尋求上市前融資39億 交易後估值或達450億人幣

【12：25】【油服股】中海油服：油價處上升軌道將帶動油服市場回暖 今年對市場審慎樂觀

【12：00】恒生指數半日跌305點，報24351點，成交720億元。恒生科技指數跌1.7%，報5604點。滙豐 （00005） 跌2%、友邦 （01299） 跌近3%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%；恒大 （03333） 跌逾3%；世茂 （00813） 逆市升逾7%。

【11：58】【汽車股】五菱汽車董事會副主席兼行政總裁李誠病逝

【11：43】恒指中午收市前跌約305點，報24351點；科指跌1.7%，報5608點。

【11：36】【汽車股】瑞信：東風指引銷量增25%高於行業水平 惟新能源車佔比提升卻損盈利

【11：30】內地股市半日向下，上證跌1.1%；深證跌1.2%；創業板指跌1.1%。

【11：30】【農曆新年】騰訊比亞迪過年前通報反舞弊成績 騰訊去年炒70人、比亞迪向公安移交22員工

【11：23】世茂 （00813） 升幅擴大至逾7%，高見6.65元。

【11：19】ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌1%；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 跌逾2%。

【11：03】國泰 （00293） 股價逆市向上，升逾2%，高見6.75元。內航股亦上升，南航 （01055） 升逾1%；東航 （00670） 、國航 （00753） 升近2%。

【11：02】瑞聲 （02018） 續尋底，股價再跌逾3%，破底低見25.1元。

【10：59】友邦 （01299） 曾跌逾3%，低見85.15元，最新報85.5元，仍跌近3%。

【10：42】折讓配股的赤子城科技 （09911） 股價今早曾跌一成穿配售價，最新倒升0.2%，高見4.3元，成交近4億元。

【10：40】華章科技 （01673） 配售最多1.77億股，每股作價0.48元，比上日收市價折讓約15.79%，集資淨額8380萬元，用於部分贖回債券。華章科技股價逆市升逾8%，高見0.62元。

【10：29】大市最新跌約400點，報24247點，跌408點；科指跌2%，報5588點。

【10：23】中生製藥 （01177） 跌逾4%，低見5.65元。

【10：18】吉利 （00175） 跌幅擴大至近半成，低見17.84元。

【10：12】滙豐 （00005） 跌幅擴大至逾3%，低見51.7元。

【10：09】【新股IPO】GOGOX母企58 Freight據報本周闖關 集資39億元

【10：06】滙森家居 （02127） 與云想科技 （02131） 訂立戰略合作協議，滙森家居跌逾12%，破底低見1.31元；云想科技 （02131） 跌近3%。

【10：05】【內房危機】中海外連吸世茂雅居樂「廣州亞運城」股權 作價共36億元人民幣

【09：59】港股跌勢略喘定，大市低位反彈約200點，恒指最新跌332點，報24323點；科指跌1.4%，報5619點。阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；騰訊 （00700） 跌近1%；美團 （03690） 跌逾1%；滙豐 （00005） 跌逾2%。

【09：54】車股下跌，其中吉利 （00175） 跌逾3%；比亞迪 （01211） 跌逾1%；長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 跌0.6%。小鵬汽車 （09868） 跌半成；理想汽車 （02015） 跌近3%。

【吉利175】吉利與力帆科技合組「睿藍汽車」 主打換電技術汽車

【09：50】佳兆業 （01638） 逆市升1%。佳兆業在佛山一處樓盤項目，其預售款近日竟遭華夏銀行佛山分行劃走，引發業主對工程爛尾的擔憂，佛山佳兆業官方微信號發布最新消息稱，經過與政府、監管銀行友好協商，該筆預售款已返還，並將專項用於項目復工復產計劃，全力確保項目如期交付。

【內房危機】佳兆業項目預售金傳被劃走 佳兆業：有關資金已返還、專用於復工復產

【09：47】禪遊科技 （02660） 發盈喜，股價逆市升逾16%，高見1.59元。

【盈喜│手遊股】禪遊科技盈喜 預期去年多賺最多135%

【09：41】恒生指數早段跌逾500點，跌至近24100點水平，美團 （03690） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 跌逾2%。

【09：39】恒大 （03333） 早段跌逾2%，低見1.81元。

【恒大3333】恒大：集團已與境外債權人積極對話 仍需時間考慮、評估和衡量潛在方案

【恒大3333】恒大呼籲境外債權人 不要採取激進法律行動

【09：38】【盈喜│煤炭股】鄭煤機逆市彈高2% 料去年純利按年增約48%至60%

【09：36】濠賭股隨市向下，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌逾1%；金沙 （01928） 跌近1%。另外，永利 （01128） 、澳博 （00880） 跌逾2%；美高梅 （02282） 、新濠 （00200） 跌近2%。

【澳門賭牌】澳門經濟財政司李偉農：若博企違法或被罰關閉博彩區一年 新博彩法並非扼殺衛星賭場

【09：31】贛鋒鋰業 （01772） 發盈喜，股價逆市升逾3%，高見129.7元。

【鋰電池】贛鋒鋰業炒高近8% 預告去年純利增最多4.4倍、首批贛鋒固態電池電動車已交付

【09：29】維達 （03331） 公布業績前股價靠穩，逆市升0.1%。

【09：28】奧星生命科技 （06118） 預期去年度純利不少於2.7億元人民幣，按年增約7.2倍，股價今早逆市升逾14%。

【09：26】赤子城科技 （00813） 折讓約一成配股，股價低開2.4%，成交3.5億元。

【09：26】世茂 （00813） 逆市靠穩升0.7%；中海外 （00688） 跌逾1%。

【內房危機】世茂證實出售廣州亞運城權益減債 作價約18億元人民幣

【09：24】國電科環 （01296） 復牌高開32.9%，開報0.97元破頂。

【09：22】恒生指數低開404點，開報24251點。恒生科技指數跌近2%，報5592點。滙豐 （00005） 、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%。

【09：13】期指開報24203點，跌458點或1.9%。

【09：05】【卓悦653】卓悦與債權人達成和解 法院撤銷清盤呈請

【08：44】國電科環 （01296） 今早復牌。

【私有化】國電科環獲母企國家能源集團溢價近48%提私有化、涉資14.15億元 明起復牌

【08：37】恒指黑期最新跌約292點，報24330點；道指期貨跌63點，報34300點。

【08：16】【內房危機】世茂據報共有34個重點項目待售 世茂深港國際中心傳作價151億求售

【08：15】【騰訊持股】創夢天地獲董事長陳湘宇增持 上周與騰訊訂立合作合同

【07：45】【配股潮】赤子城科技折讓近一成配股 淨籌近3.5億元

【07：45】【開市9點半】美股倒升夜期枉跌480點 中金盤點2月潛在藍籌新貴

【07：45】港股ADR收報24339點，跌317點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報52.21元，較港收市價低1.09元或2%；騰訊 （00700） ADR折合報460.93元，較港收市價低8.67元或1.9%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.15元，較港收市價低1.95元或1.6%。

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【07：30】地緣局勢緊張，俄烏局勢引發全球市場劇震，俄羅斯股市一度瀉10%，美股如坐瘋狂過山車，暴瀉後倒升。道指曾插1115點，納指一度挫4.9%，不過，局勢未見進一步升級，尾市有買盤趁低吸納科技股，帶動3大指數拗腰轉升，道指收市升99點，報34364點；標指升12點，報4410點；納指升86點或0.63%，報13855點。

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責任編輯︰梁浩碩