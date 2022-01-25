【內房危機】世茂據報共有34個重點項目待售　旗下深港國際中心傳作價151億求售

▲ 【內房危機】世茂據報共有34個重點項目待售

世茂集團 （00813） 據報待售資產包已納入34個重點項目，其中包含世茂集團單獨操盤的項目，也涵蓋部分合作項目。世茂對其中15個項目給出明確估值或報價，總報價約422.35億元（人民幣‧下同），至於另外19個則屬合作項目，或仍處於前期投入階段，世茂方淨投入合約324.84億元人民幣。

報道指，相關重點項目包括酒店、商業、辦公、住宅及城市綜合體，涉及上海、北京、大灣區、杭州、南京、福州、天津、武漢、長沙、重慶等17個區域。

世茂表示，在合適條件下會考慮出售部分資產以降低負債。據內媒指， 世茂位於廣東省深圳市的世茂深港國際中心正在尋找買家，對外報價151.43億元，世茂集團已經利用該項目融資92.7億元，包括土地抵押、在建工程抵押和100%股權質押。 該項目位於深圳龍崗大運新城CBD區域，佔地面積32.19萬平方米，建築面積136.45萬平方米，項目配置有5棟商務寫字樓，約30萬平方米的大型集中商業；該項目總貨值629.04億元，已售84.25億元，剩餘貨值544.79億元。

另外，世茂昨晚發通告，宣布出售全數26.67%持有的廣州亞運城項目股權予隸屬於中海外 （00688） 的央企中海地產，總代價約18億元人民幣。

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【內房危機】世茂證實出售廣州亞運城權益減債 作價約18億元人民幣

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責任編輯︰梁浩碩