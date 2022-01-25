  • 18°C
香港時間 : 2022125日 (二) 07:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET財經早點1分鐘】美股大奇迹日 曾跌1115點收市倒升

股市 07:00 2022/01/25

分享：

美股上演大奇迹日，道指一度急跌1115點，收市倒升99點，納指亦倒升百分之0.6 。市場憂慮烏克蘭局勢急轉直下，但局勢未有進一步升級。

為應對俄羅斯部署的10萬名士兵，美國總統拜登雖然與歐洲領導人討論部署軍事人員及裝備。但消息指出，拜登尚未下令有任何部署，國防部長目前將8500名美軍人員處於高度戒備狀態。

若北約啟動NRF部隊，即一支由多國組成的海陸空特種作戰部隊，國防部便將8500名美軍部署到歐洲。

港股ADR跌幅收窄 重磅股低約2%

美股市場倒升，不過夜期收市仍跌480點，退守24100點。藍籌股ADR跌幅收窄，阿里美股、騰訊、美團及滙豐ADR，都係低港股收市價約百分之2 。

恒大呼籲境外債權人 不要採取激進法律行動

恒大發表聲明，呼籲境外債權人不要採取任何激進的法律行動，對當前來之不易的穩定局面形成衝擊，希望給予更多時間予集團充分考慮各類不確定性和風險。

集團董事會、風險化解委員會及集團上下，正不遺餘力地評估經營情況、穩定生產運營、保障資金周轉集各方之力共同製定債務重組計劃，以保障各方權利。

欄名 : ET財經早點1分鐘

最新專欄文章 更多

【ET財經早點1分鐘】儲局議息周四揭盅 高盛料今年將加息4次
2022/01/24
【ET財經早點1分鐘】儲局議息周四揭盅 高盛料今年將加息4次
【ET財經早點1分鐘】美股升轉跌 亞馬遜跌3% 夜期續升 阿里美股低港3%
2022/01/21
【ET財經早點1分鐘】美股升轉跌 亞馬遜跌3% 夜期續升 阿里美股低港3%
【ET財經早點1分鐘】Tesla跌3% 納指高位累跌1成 夜期升244點 美團ADR升騰訊跌
2022/01/20
【ET財經早點1分鐘】Tesla跌3% 納指高位累跌1成 夜期升244點 美團ADR升騰訊跌
【ET財經早點1分鐘】美債息再升至1.875厘 納指跌近3% 阿里美股低港1% 京東與Shopify合作撐起股價
2022/01/19
【ET財經早點1分鐘】美債息再升至1.875厘 納指跌近3% 阿里美股低港1% 京東與Shopify合作撐起股價
【ET財經早點1分鐘】滙豐倫敦造好 夜期升42點 信達據報因政府壓力 放棄注資螞蟻消金
2022/01/18
【ET財經早點1分鐘】滙豐倫敦造好 夜期升42點 信達據報因政府壓力 放棄注資螞蟻消金
北約 國防 港股 ADR 軍事 港股ADR 拜登 羅斯 美軍 恒大

上一篇文章

【ET開市直擊】科綱股「真」殺估值？內房股「真」現曙光？（歡迎留言問股）

下一篇文章

【開市9點半】美股倒升夜期枉跌480點　中金盤點2月潛在藍籌新貴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】阿里美股跌幅收窄　夜期收市跌480點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】阿里美股跌幅收窄　夜期收市跌480點（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價跌逾6%ATM中最傷　逾千買盤120元排隊低撈遭沖散
【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價跌逾6%ATM中最傷　逾千買盤120元排隊低撈遭沖散
【恒大3333】恒大董事變更：國資中國信達高層獲委任非執董　恒大汽車董事長亦入局
【恒大3333】恒大董事變更：國資中國信達高層獲委任非執董　恒大汽車董事長亦入局
【郵輪股】雲頂香港主席林國泰「跳船」　郵輪據報遭邁阿密發出扣押令
【郵輪股】雲頂香港主席林國泰「跳船」　郵輪據報遭邁阿密發出扣押令
【電子煙概念股】華寶國際曾插76%、市值失356億　深交所要求交代大股東遭立案調查細節
【電子煙概念股】華寶國際曾插76%、市值失356億　深交所要求交代大股東遭立案調查細節
【美股收市】局勢未升級　環球劇震　道指曾插1115點收市拗腰倒升99點
【美股收市】局勢未升級　環球劇震　道指曾插1115點收市拗腰倒升99點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款