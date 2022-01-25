【ET財經早點1分鐘】美股大奇迹日 曾跌1115點收市倒升

美股上演大奇迹日，道指一度急跌1115點，收市倒升99點，納指亦倒升百分之0.6 。市場憂慮烏克蘭局勢急轉直下，但局勢未有進一步升級。

為應對俄羅斯部署的10萬名士兵，美國總統拜登雖然與歐洲領導人討論部署軍事人員及裝備。但消息指出，拜登尚未下令有任何部署，國防部長目前將8500名美軍人員處於高度戒備狀態。

若北約啟動NRF部隊，即一支由多國組成的海陸空特種作戰部隊，國防部便將8500名美軍部署到歐洲。

港股ADR跌幅收窄 重磅股低約2%

美股市場倒升，不過夜期收市仍跌480點，退守24100點。藍籌股ADR跌幅收窄，阿里美股、騰訊、美團及滙豐ADR，都係低港股收市價約百分之2 。

恒大呼籲境外債權人 不要採取激進法律行動

恒大發表聲明，呼籲境外債權人不要採取任何激進的法律行動，對當前來之不易的穩定局面形成衝擊，希望給予更多時間予集團充分考慮各類不確定性和風險。

集團董事會、風險化解委員會及集團上下，正不遺餘力地評估經營情況、穩定生產運營、保障資金周轉集各方之力共同製定債務重組計劃，以保障各方權利。