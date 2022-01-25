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【美股市況】俄烏局勢緊張　道指曾瀉逾1100點　納指一度挫4.6%

股市 02:03 2022/01/25

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俄羅斯與烏克蘭危機迫在眉睫，投資者的恐慌情緒不斷上升，加之本周聯儲局會議即將召開，加息及估值緊張的擔憂促使股市震盪下行。道指急瀉逾千點，納指一度跌逾4.6%。

本港時間今晨1時46分，道指挫926點或2.7%，現報33338點，稍早時道指一度插水1115點或逾3.2%，低見33150點；納指跌532點或逾3.8%，報13236點；標指跌157點或3.6%，報4240點。

地緣危機支持避險美元，美滙指數上漲0.45%，報96.075。

面對地緣政治不穩定及聯儲巨會議在即，科技股和其他以創新為主題的股票再次大跌。美股加密貨幣板塊亦出現大跌，比特幣跌至六個月來的最低點33500美元，之後稍有回升。

科技股賣盤拖累利潤更高的防禦性科技股，Google母公司Alphabet跌逾4%，微軟跌約6%，亞馬遜跌5%，蘋果跌逾4%。

盡管俄烏緊張局勢加劇，日內公布的美國經濟數據表現不及預期，但黃金未漲反跌。

現貨黃金一度觸及1844.36美元高位，升0.5%，接近上周高位1847.42美元，但美市盤中持續自高位回落，並刷新即市低位至1829.84美元，現報1835.65美元，升0.01%。現貨白銀跌3%，報23.55美元。

紐約期油現報82.93美元，跌2.6%，稍早前一度跌逾3%；倫敦布蘭特期油現報85.91美元，跌逾2.2%。

責任編輯：李勝君

布蘭特期油 紐約期油 蘋果（Apple，美：AAPL） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 谷歌（美：GOOGL） 標準普爾500指數 比特幣 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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