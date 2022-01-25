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【新常態】應對不確定性市場　現代化應用程式為何是關鍵？

科技 08:30 2022/01/25

分享：

現在許多企業作長期規劃時，都會思考如何在變革中，保持業務競爭力與創新活力，並具備應對變化的韌性。即使在去年營商環境最艱難的時期，我們仍能看到許多企業保持靈活性，快速適應新環境，甚至發掘出前所未見的增長機遇。

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到底這些企業的數碼化基礎設施如何能在極短的時間內適應跟過往截然不同的業務需求呢？答案就是自去年起備受關注的「現代化應用程式」。

現代化應用程式有大優勢：第一是敏捷性，現代化應用程式能加快開發及應用，並能快捷地反覆運算；第二是可擴展性，如現代化應用程式可擴展到數百萬計的使用者，因而確保足夠靈活性以拓展業務；第三是全球覆蓋度，這對正在拓展海外市場的企業而言尤其重要；第四是具備毫秒級回應能力，並能夠處理PB甚至EB級別的數據。

因應業務需要  因時制宜

建基於過往服務全球數十萬客戶的經驗，我們總結了企業的現代化應用程式轉型過程的三個渠道，分別為：「平移(Replatform)」、「重構(Refactor)」和「建構共享服務平台(Shared Services Platform)」。在大多數情況下，這三個渠道將共同組成一個現代化應用程式架構的完整生命週期。

「平移」普遍是企業遷移到雲端的第一步，即利用容器把本地數據中心的應用程式遷移到雲端上，快速實現現代化應用程式的架構、交付模式和營運模式。平移的主要目的是把核心應用程式遷移到雲端，利用雲端的彈性簡化基礎設施營運和降低維護成本。

「重構」是指通過微服務分拆、數據重建以確保應用程式建基於業務邏輯，從而透過數據，獲取靈活性和創新力。

「建構共享服務平台」是為了大規模部署現代化應用程式的一步。當企業的微服務達到一定規模，可能會面臨缺乏專門針對快速部署微服務應用程式的營運平台。企業透過利用共享服務平台的標準化、自動化的營運能力，加速大規模開發現代化應用程式的過程，助使用者專注於產品開發，從而提高生產力。

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滿足5大條件  以提升靈活性

無論企業如何實踐以上三個渠道，最終目標都是為了建構有效的現代化應用程式，提升企業未來的靈活性和創新速度。故此，企業需要讓自身的現代化應用程式滿足五大條件，當中包括設計方式、建構方式和管理模式的轉型。

架構微服務化：微服務克服了繁複單一應用程式、新增功能過程過於複雜等挑戰，應用程式由獨立元件組成，每個元件作為一個服務運行，滿足特定業務功能，按照需求進行靈活更新、部署和擴展。現時，微服務已經成為現代化應用的最關鍵核心。

數據庫專門化：當應用程式實現現代化後，數據和應用程式也可減少互相影響。微服務數據量增長時只需變動所對應的數據庫，則能更有效地擴展服務，此外，亦可避免單一數據庫故障影響整個應用，容錯性更強，微服務也可以自由選擇最適合業務需求的數據庫，靈活度更高。

自動化的軟件交付渠道：當單一團隊獨立交付軟件，尤其是在手動交付時，往往面對協調性和品質不一致的挑戰。故此，我們採用的解決方案是標準化和自動化雙管齊下。首先，將軟件交付流程定義為最佳實踐範本，各個團隊都用範本配置基礎設施資源，確保正確的開始；然後，通過自動發佈渠道，包括持續整合和持續部署 (CI/CD)，可以快速測試和發佈大量程式碼，最大幅度地減少錯誤。

基礎架構無伺服器化：無伺服器解決方案提供內建的可用性和安全性，並可根據用量付費。此外，無伺服器能減少團隊處理並非與業務直接相關的基礎架構維護工作，並讓團隊專注於創造更有價值的用戶體驗和創新產品。

整合安全特性：在現代化應用程式中，安全功能內置於每個元件，隨版本變化自動測試和部署。這也意味著，安全不再只是安全團隊的責任，而是深入整合到程式開發週期的每個階段，工程、營運和合規團隊都可以發揮作用。

現代化應用程式轉型將是一個長期而持續的過程，現時企業對基礎設施靈活性的需求前所未有地增加。AWS 將繼續致力利用深入而廣泛的雲端服務，為每個客戶構建可支援長期業務創新發展的現代化應用架構。

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撰文 : 顧凡 AWS大中華區產品部總經理

欄名 : Smart World

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