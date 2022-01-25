【新常態】應對不確定性市場　現代化應用程式為何是關鍵？

現在許多企業作長期規劃時，都會思考如何在變革中，保持業務競爭力與創新活力，並具備應對變化的韌性。即使在去年營商環境最艱難的時期，我們仍能看到許多企業保持靈活性，快速適應新環境，甚至發掘出前所未見的增長機遇。



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到底這些企業的數碼化基礎設施，如何能在極短的時間內適應跟過往截然不同的業務需求呢？答案就是自去年起備受關注的「現代化應用程式」。

現代化應用程式有四大優勢：第一是敏捷性，現代化應用程式能加快開發及應用，並能快捷地反覆運算；第二是可擴展性，如現代化應用程式可擴展到數百萬計的使用者，因而確保足夠靈活性以拓展業務；第三是全球覆蓋度，這對正在拓展海外市場的企業而言尤其重要；第四是具備毫秒級回應能力，並能夠處理PB甚至EB級別的數據。

因應業務需要 因時制宜

建基於過往服務全球數十萬客戶的經驗，我們總結了企業的現代化應用程式轉型過程的三個渠道，分別為：「平移(Replatform)」、「重構(Refactor)」和「建構共享服務平台(Shared Services Platform)」。在大多數情況下，這三個渠道將共同組成一個現代化應用程式架構的完整生命週期。

「平移」普遍是企業遷移到雲端的第一步，即利用容器把本地數據中心的應用程式遷移到雲端上，快速實現了現代化應用程式的架構、交付模式和營運模式。平移的主要目的是把核心應用程式遷移到雲端，利用雲端的彈性簡化基礎設施營運和降低維護成本。

「重構」是指通過微服務分拆、數據重建以確保應用程式建基於業務邏輯，從而透過數據，獲取靈活性和創新力。

「建構共享服務平台」是為了大規模部署現代化應用程式的一步。當企業的微服務達到一定規模，可能會面臨缺乏專門針對快速部署微服務應用程式的營運平台。企業透過利用共享服務平台的標準化、自動化的營運能力，加速大規模開發現代化應用程式的過程，助使用者專注於產品開發，從而提高生產力。



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滿足5大條件 以提升靈活性

無論企業如何實踐以上三個渠道，最終目標都是為了建構有效的現代化應用程式，提升企業未來的靈活性和創新速度。故此，企業需要讓自身的現代化應用程式滿足五大條件，當中包括設計方式、建構方式和管理模式的轉型。

架構微服務化：微服務克服了繁複單一應用程式、新增功能過程過於複雜等挑戰，應用程式由獨立元件組成，每個元件作為一個服務運行，滿足特定業務功能，按照需求進行靈活更新、部署和擴展。現時，微服務已經成為現代化應用的最關鍵核心。

數據庫專門化：當應用程式實現現代化後，數據和應用程式也可減少互相影響。微服務數據量增長時只需變動所對應的數據庫，則能更有效地擴展服務，此外，亦可避免單一數據庫故障影響整個應用，容錯性更強，微服務也可以自由選擇最適合業務需求的數據庫，靈活度更高。

自動化的軟件交付渠道：當單一團隊獨立交付軟件，尤其是在手動交付時，往往面對協調性和品質不一致的挑戰。故此，我們採用的解決方案是標準化和自動化雙管齊下。首先，將軟件交付流程定義為最佳實踐範本，各個團隊都用範本配置基礎設施資源，確保正確的開始；然後，通過自動發佈渠道，包括持續整合和持續部署 (CI/CD)，可以快速測試和發佈大量程式碼，最大幅度地減少錯誤。

基礎架構無伺服器化：無伺服器解決方案提供內建的可用性和安全性，並可根據用量付費。此外，無伺服器能減少團隊處理並非與業務直接相關的基礎架構維護工作，並讓團隊專注於創造更有價值的用戶體驗和創新產品。

整合安全特性：在現代化應用程式中，安全功能內置於每個元件，隨版本變化自動測試和部署。這也意味著，安全不再只是安全團隊的責任，而是深入整合到程式開發週期的每個階段，工程、營運和合規團隊都可以發揮作用。

現代化應用程式轉型將是一個長期而持續的過程，現時企業對基礎設施靈活性的需求前所未有地增加。AWS 將繼續致力利用深入而廣泛的雲端服務，為每個客戶構建可支援長期業務創新發展的現代化應用架構。