【防疫抗疫基金5.0】三項計劃正發放資助 麻雀館等三類處所已獲批1400萬 2月17日截止申請

政府早前宣布推出第五輪防疫抗疫基金，以支援各行各業渡過疫情帶來的難關。民政事務總署周一（24日）表示，新一輪防疫抗疫基金下的會址資助計劃、遊戲機中心資助計劃、麻將/天九牌照持有人資助計劃至今共收到327份申請，其中244份已獲批核，涉及資助額約1,400萬元。

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署方指，三項計劃上周一（17日）開始接受申請，至2月17日截止。署方轄下牌照事務處已加快審批程序，以期於農曆新年前盡量向成功申請者發放資助。

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民政事務總署表示，持有《會社（房產安全）條例》下有效合格證明書者、遊戲機中心經營者、麻將/天九牌照持有人可按所屬計劃獲發50,000元資助。

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另外，在會址內經營卡拉OK、夜總會或酒吧/酒館的合格證明書持有人可就每項設施獲發額外25,000元資助。署方又指，合資格人士應盡快提交申請，計劃詳情和申請表格載於牌照處網頁。

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記者：陳詠妍



