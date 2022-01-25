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【開市9點半】美股倒升夜期枉跌480點　中金盤點2月潛在藍籌新貴

股市 06:45 2022/01/25

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市場原本憂慮俄烏緊張局勢升級，尤其是對美國出兵的態度，戰事如箭在弦，俄羅斯憂慮制裁至股滙急瀉，環球大跌市，不過，美國並無明確表態，沽空盤緊急被挾，即市已搶貨平淡倉，道指在急跌1115點下，收市倒升99點，港股外圍並未反映美股反彈，夜期仍大跌480點。

美國傳媒對美股震動的解讀，普遍認為是聯儲局議息前，投資者拋售，並未過份解讀地緣政治危機的影響，股市波動原因仍眾說紛紜。

另外，歷史以來，軍事衝突與股市下跌並沒有必然關係，地緣政治風險引伸的跌市，可能為投資者帶來低吸的機會。

焦點新聞

1. 【恒指季檢】中金：恒指擴容速度或加快　盤點2月季檢潛在藍籌和港股通新貴（附名單）

2.【大行報告】高盛唱好中國股市：列4大原因不受加息周期抑制

3.【大行報告】交銀國際洪灝：22000至23000點應是恒指周期底部

4.【烏克蘭局勢】俄停購滙資金出逃　人民幣兌俄羅斯盧布創歷史新高

5.【恒大3333】恒大呼籲境外債權人　不要採取激進法律行動

6.【港鐵66】港鐵完成增持八達通公司股權至64%　金澤培：續探索不同支付系統營運商的合作機會

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8.【盈喜｜零售股】英皇鐘錶珠寶發盈喜　料去年純利2億元、收入年增5成

9.【私有化】國電科環獲母企國家能源集團溢價近48%提私有化、涉資14.15億元　明起復牌

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 地緣政治 軍事衝突

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