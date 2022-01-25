【開市9點半】美股倒升夜期枉跌480點　中金盤點2月潛在藍籌新貴

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市場原本憂慮俄烏緊張局勢升級，尤其是對美國出兵的態度，戰事如箭在弦，俄羅斯憂慮制裁至股滙急瀉，環球大跌市，不過，美國並無明確表態，沽空盤緊急被挾，即市已搶貨平淡倉，道指在急跌1115點下，收市倒升99點，港股外圍並未反映美股反彈，夜期仍大跌480點。

美國傳媒對美股震動的解讀，普遍認為是聯儲局議息前，投資者拋售，並未過份解讀地緣政治危機的影響，股市波動原因仍眾說紛紜。

另外，歷史以來，軍事衝突與股市下跌並沒有必然關係，地緣政治風險引伸的跌市，可能為投資者帶來低吸的機會。

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港股ADR及美股收市情況：

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