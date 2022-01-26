【內房危機】融創中國據報轉讓數個住宅開發項目股權　最新轉讓杭州融瀾股權予星創置業（第二版）

▲ 【內房危機】上海融創據報轉讓常州融譽置業近六成股權 涉江蘇省一住宅項目

融創中國 （01918） 近期頻頻轉讓多個地方項目股權。最新據內媒引述工商消息指，融創已經將旗下杭州融瀾房地產開發有限公司股權，轉讓予另一杭州房企星創置業，而融創合作方融信，亦已經從該項目退出。

據報道指，是次轉讓股權的公司，正在開發「融創融信·雅望居」住宅項目，這一項目的所在地塊於去年5月，被融信以25.6億元競得，其後引入融創共同開發。

早前據報轉讓常州融譽置業近六成股權

日前據報上海融創轉讓常州融譽置業59.03%股權，或涉及江蘇省南通市一住宅項目。

新股東為珠海斗門益發置業，由利百控股 （00617） 全資持有。利百控股為建發國際 （01908） 全資子公司，屬福建省國企建發集團成員企業建發房產的香港上市公司。

據報常州融譽置業主要開發江蘇省南通市如皋市地皮，該地皮去年2月以16.7億元人民幣成交， 成為了當時如皋 市 的「地王」 ， 為普通商品住房用地。

（第二版更新杭州融瀾股權轉讓）

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