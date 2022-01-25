【ET開市直擊】科網股「真」殺估值？內房股「真」現曙光？（附Time code）

美股「大奇跡日」，早段急跌過千點後，收市倒升。港股今早又會如何？科技股會否繼續捱沽？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）今早9時於《ET開市直擊》為你開市前做好部署！

Time Code

00：43 - 美股焦點及上日表現

03：15 - 美股及外圍市況

06：07 - 恒指走勢及及北水盤路

07：23 - 焦點股買賣策略

10：10 - 港股開市初段市況速報

12：32 - 科技股宜炒波幅 美團 （03690） 上落區間位如何？

16：54 - 內房股最壞時間已過？ 中國恒大 （03333） 、世茂集團 （00813） 、融創中國 （01918）

19：33 - 物管股有反彈 或有望跟隨內房股母企反彈

21：56 - 利是股推介：啟明醫療 （02500） 市帳率僅兩倍現價可入？ 跌至上市低位值博率高

26：20 - 港股開市早段市況速報

26：44 - ET個股推介：蒙牛 （02319） 內需股有望跑贏大市

29：34 - 港股開市早段市況速報

30：00 - 觀眾問股：友邦 （01299） 35元入 持貨多年倍賺需套現獲利？

32：05 - 觀眾問股：港交所 （00388） 480元買入支持位在哪？該如何處理？

33：31 - 觀眾問股：比亞迪 （01299） 甚麼價位可入？

34：53 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 一年內能否上望160元？

37：45 - 觀眾問股：烏克蘭局勢對美股後市的影響點睇？ 想買Netflix（NFLX.US）甚麼價位可入？

41：25 - 觀眾問股：NVIDIA（NVDA.US） 波音（BA.US）2 揀 1

45：17 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 甚麽價錢入手？ 明年股息率可否維持6%以上？

46：47 - 觀眾問股：新世界 （00017） 、新鴻基 （00016） 收息吸引邊隻吸引？

49：40 - 觀眾問股：滙控 （00005） 已買一注甚麼價位可再入？

51：25 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 89.7元有貨點睇？ 目標和止蝕位？

52：43 - 觀眾問股：領展房產 （00823） 已收息，現貨換馬是否好選擇？

53：46- 觀眾問股：金山軟件 （03888） 36.4元有貨上望多少？

55：02 - 消息股速報：中遠海控 （01919） 、東方海外 （00316） 、鋒鋰業 （01772） 、江西銅 （00358） 、霸王集團 （01338） 、百勝中國 （09987）

立即登入：https：//video.hket.com/srvv023/財經台

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫《開市追揸沽》：每星期首個交易日為你做好一周部署**【按此速睇-附Time code】