【虛擬銀行】眾安銀行獲證券交易牌照 成香港首間虛銀推基金投資

眾安銀行(ZA Bank)獲證監會批出第 1 類受規管活動(證券交易)牌照，成為香港首間獲批牌照的虛擬銀行。該行指出會適時正式推出基金投資服務。

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眾安銀行指出會提供簡單方便的投資服務，首階段打造嶄新的基金投資體驗，並計劃推出更豐富的產品，用戶可透過應用程式使用服務。眾安銀行行政總裁許洛聖指出，期待藉基金投資服務，進一步提升用戶體驗。

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責任編輯：龍紀瑩