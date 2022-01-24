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【私有化】國電科環獲母企國家能源集團溢價近48%提私有化、涉資14.15億元　明起復牌

股市 23:12 2022/01/24

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國電科環獲母企國家能源集團溢價近48%提私有化、涉資14.15億元　明起復牌

國電科環 （01296） 發公告指獲母企國家能源集團提私有化，作價每股H股1.08元，較1月19日停牌前的0.73元溢價47.95%，料涉資14.15億元。

國電科環指，公司已喪失作為上市平台的優勢，股權融資能力有限。合併實施後，H股將從聯交所退市，從而可能有利於公司節省與合規及維持公司上市地位相關的成本。

私有化後 國電科環須可靈活地制定長期戰略

受中國碳達峰、碳中和目標和發展戰略的影響，燃煤發電裝機容量增速明顯放緩，國電科環稱，需統一梳理戰略和業務方向，探索新的發展機會和長期增長策略，短期內可能造成公司財務表現的不確定性，從而給H股股東造成損失，認為合併實施後，公司可以更加靈活地制定長期戰略，避免因作為上市公司而承受的市場預期壓力及股價波動風險。

H股股東現手持13.09億股國電科環

國家能源集團直接擁有約39.21%國電科環，同時透過國電電力持約39.19%國電科環，故被視為持有約78.40%的股權。而現時H股股東手持13.09億股國電科環。

今次國家能源集團透過旗下春暉環保提出私有化，完成註銷國電科環H股後，春暉環保會向國家能源集團及國電電力發行註冊股本，國家能源集團及國電電力將分別持有60.81%及39.19%的股份。

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記者：李哲毅

港股 H股 私有化 國電科環（01296）

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