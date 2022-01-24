【港元定存】1個月港元定存最高息5厘 期內最多賺息逾1.6萬元

▲ 富融突推1個月年息4.01厘，但不及滙豐的5厘高。

▼ 點擊圖片放大 +2

1個月港元拆息7連升，今天（1月24日）報0.16厘，但市面大小行的1個月港元定期存款普遍高於同期拆息，在牌面上蝕本搶存，但市料當中實屬明蝕暗賺，曲線吸新客及新錢等。

例如星展1個月港元定存年息有0.2厘，中銀香港 （02388） 同期更有1厘年息，但中資發鈔行須兌換資金，才享最高特惠息，若扣除換滙，實質回報唯恐打折。

可是，高處未算高，1個月港元定存冠絕全城的年息更達5厘，由滙豐（HSBC）提供，但龍頭行的玩法較另類，要求指定理財戶參加股票獎勵計劃，再做定期存款才獲額外賞，如以存款上限400萬元計，大戶1個月賺盡料可穩袋逾1.6萬元利息。

*【ET財智Talk】虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢*

富融銀行推存款優惠【下一頁】

此外，工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融銀行（Fusion Bank）玩突擊，今晚推出全新存款優惠，由即日起至今年3月31日，現有富融銀行客戶透過個人專屬邀請碼，邀請好友成功開戶，將分別獲得+3.91%加息券一張。

目前富融銀行1個月港元定存年息為0.1厘，獲取+3.91%加息券的客戶，即可享年息逾4厘的一個月定存利率，以4.01厘計，為市面第2大高息王。

更多【高息定存】文章

相關文章：【人幣定存】1年人幣定存最高息2.8厘 港銀爆減息潮

【英鎊定存】英鎊短存息最高12.88厘 花旗料英國下周加息0.25厘

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪