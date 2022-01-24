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【跨國公司】投資推廣署：外資企業削減香港業務 但未有大規模撤出

理財智慧 16:45 2022/01/24

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投資推廣署署長傅仲森今日（24日 ）指，留意到有外資企業正削減香港業務，但未聞將大規模關閉及撤離本港。他認為，導致外資公司數目變化的原因複雜，例如疫情帶來的經濟挑戰、或去年全球併購活動頻繁，部分企業被收購因而更改註冊地。

【青姐話】新舊經濟齊熄火    負面訊息一籮籮

據他透露，外資企業削減香港業務，而金管局數據亦顯示未有資本外流，亦有數據指出，本港吸納外商直接投資的排名為全球第三。最多投資項目來自內地、美國及英國則緊隨其後。他估計，香港的定位為背靠內地，不少外資以香港作為踏腳石進入內地，或內地企業亦以香港集資，甚至從美國退市後考慮來港上市，因此預期內地公司在香港的數量，將繼續保持高水平的增幅。

【溫股知新】短缐回氣續上落    攻守兼備新操作

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責任編輯：龍紀瑩

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