【跨國公司】投資推廣署：外資企業削減香港業務 但未有大規模撤出

投資推廣署署長傅仲森今日（24日 ）指，留意到有外資企業正削減香港業務，但未聞將大規模關閉及撤離本港。他認為，導致外資公司數目變化的原因複雜，例如疫情帶來的經濟挑戰、或去年全球併購活動頻繁，部分企業被收購因而更改註冊地。

【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

據他透露，外資企業削減香港業務，而金管局數據亦顯示未有資本外流，亦有數據指出，本港吸納外商直接投資的排名為全球第三。最多投資項目來自內地、美國及英國則緊隨其後。他估計，香港的定位為背靠內地，不少外資以香港作為踏腳石進入內地，或內地企業亦以香港集資，甚至從美國退市後考慮來港上市，因此預期內地公司在香港的數量，將繼續保持高水平的增幅。

【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩