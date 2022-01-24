  • 19°C
香港時間 : 2022124日 (一) 23:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家居設計】90後偏愛胡桃木懷舊風 34萬翻新377呎安樂蝸

理財智慧 19:30 2022/01/24

分享：

深色胡桃木色一直都是長輩喜歡的材質，而且多用在中式傳統家具，但此單位以深色胡桃木配搭極簡約家具，呈現出溫馨懷舊，而高端優雅的家居格調。

今期《精明裝修》介紹位於坑口新寶城，實用面積為377呎的兩房一廳，為了與女朋友有個共同生活的空間，業主於是置業，實踐自己心目中既家居設計。單位設計風格為日系復古風，業主喜好較深的顏色及復古既完素，所以單位從客廳到廚房，全皆運用了深色的胡桃木，滲透著絲絲懷舊的味道，並配上米色牆壁襯托，全屋總共花費約34萬元裝修。

兩小口在置業後，找來室內設計公司Label Studio裝修家居，單位整體改動不大。從門口甫入家居，映入眼簾的是全屋充滿復古味道的胡桃木家具，家具的款式沒有複雜的紋理及圖案，不會過於老套，設計師選用一些淡色系家具，如淺米色的麻質梳化，以懷舊的西洋水晶燈作點綴，中和沉重的感覺。雖然約370呎的單位空間頗為狹小，但對二人居住而言空間綽綽有餘，設計師將客廳和飯廳合而為一，極簡約的客廳只有幾件家具。同樣在睡房，窗台位置以深色的胡桃木片包嵌，雙人床的床頭位置以胡桃木條外框修飾。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

對業主來說，全屋最喜歡的位置是書房，書房貫切家居的深色胡桃木色調，用上大面積的胡桃木，令房間很有書香氣息。由於業主是位教師，尤其是在疫情期間，需要網上授課，要經常用書枱，更要經常使用電腦。有見及此，設計師所以希望屋主在書房工作時，可以有一個令人放鬆的環境。

起初業主計劃書房位置是一個多用途空間擺放雜物，但設計師認為單位面向望住香港單車館，景觀極佳，擱置不用實在是浪費，設計師因而提議打造一張木書枱及木椅，並一貫單位的懷舊風格，造了兩盞懷舊水晶壁燈。書枱正正擺放在窗門位置，當屋主工作時，可以對著開揚的景觀，

裝修最花心思是在選擇物料和家具，設計師指必須在細節上花功課，才可還原復古元素。舉例來說，設計師在廚房頂櫃的物料方面，運用長虹玻璃，以及黃銅等1920年代舊式家具元素，又特意在家具，如廚櫃及儲物櫃，加上凹線及孤位，務求仿造出復古的感覺。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

具體費用：

清拆工程：$20,000元

泥水工程：$60,000元

水電工程：$65,000元

木工工程：$130,000元

油漆：$30,000元

冷氣：$25,000元

雜項：$10,000元

全工程合計：$340,000元

資料及圖片來源：Label Studio
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
經濟 新寶城 工程 裝修設計 家具 家居 設計 服務 香港

上一篇文章

【恒大危機】受累所持恒大股權價值急降 深控發盈警料去年盈轉虧蝕30億

下一篇文章

【加密貨幣】比特幣插水 薩爾瓦多總統自嘲要去麥當勞打工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【有相睇】持貨42年勁賺31倍　保留原裝格局　有絕版新鴻基標誌窗花
【有相睇】持貨42年勁賺31倍　保留原裝格局　有絕版新鴻基標誌窗花
【二手樓價】原本想買同區新盤　豈料超出預算　終遇劈價二手盤　466萬買市區樓
【二手樓價】原本想買同區新盤　豈料超出預算　終遇劈價二手盤　466萬買市區樓
[新股IPO] 亞洲私募基金太盟傳計劃來港上市 集資20億美元
新股IPO] 亞洲私募基金太盟傳計劃來港上市 集資20億美元
【香港疫情】新增26確診個案逾百宗初步陽性 許樹昌料年初四放寬防控機會微
【香港疫情】新增26確診個案逾百宗初步陽性 許樹昌料年初四放寬防控機會微
【姜濤 x PayMe】 PayMe群組利是用戶一周內收逾150萬封 第二輪加推7萬張28元優惠
【姜濤 x PayMe】 PayMe群組利是用戶一周內收逾150萬封 第二輪加推7萬張28元優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款