【家居設計】90後偏愛胡桃木懷舊風 34萬翻新377呎安樂蝸

深色胡桃木色一直都是長輩喜歡的材質，而且多用在中式傳統家具，但此單位以深色胡桃木配搭極簡約家具，呈現出溫馨懷舊，而高端優雅的家居格調。

今期《精明裝修》介紹位於坑口新寶城，實用面積為377呎的兩房一廳，為了與女朋友有個共同生活的空間，業主於是置業，實踐自己心目中既家居設計。單位設計風格為日系復古風，業主喜好較深的顏色及復古既完素，所以單位從客廳到廚房，全皆運用了深色的胡桃木，滲透著絲絲懷舊的味道，並配上米色牆壁襯托，全屋總共花費約34萬元裝修。

兩小口在置業後，找來室內設計公司Label Studio裝修家居，單位整體改動不大。從門口甫入家居，映入眼簾的是全屋充滿復古味道的胡桃木家具，家具的款式沒有複雜的紋理及圖案，不會過於老套，設計師選用一些淡色系家具，如淺米色的麻質梳化，以懷舊的西洋水晶燈作點綴，中和沉重的感覺。雖然約370呎的單位空間頗為狹小，但對二人居住而言空間綽綽有餘，設計師將客廳和飯廳合而為一，極簡約的客廳只有幾件家具。同樣在睡房，窗台位置以深色的胡桃木片包嵌，雙人床的床頭位置以胡桃木條外框修飾。

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對業主來說，全屋最喜歡的位置是書房，書房貫切家居的深色胡桃木色調，用上大面積的胡桃木，令房間很有書香氣息。由於業主是位教師，尤其是在疫情期間，需要網上授課，要經常用書枱，更要經常使用電腦。有見及此，設計師所以希望屋主在書房工作時，可以有一個令人放鬆的環境。

起初業主計劃書房位置是一個多用途空間擺放雜物，但設計師認為單位面向望住香港單車館，景觀極佳，擱置不用實在是浪費，設計師因而提議打造一張木書枱及木椅，並一貫單位的懷舊風格，造了兩盞懷舊水晶壁燈。書枱正正擺放在窗門位置，當屋主工作時，可以對著開揚的景觀，

裝修最花心思是在選擇物料和家具，設計師指必須在細節上花功課，才可還原復古元素。舉例來說，設計師在廚房頂櫃的物料方面，運用長虹玻璃，以及黃銅等1920年代舊式家具元素，又特意在家具，如廚櫃及儲物櫃，加上凹線及孤位，務求仿造出復古的感覺。

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具體費用： 清拆工程：$20,000元 泥水工程：$60,000元 水電工程：$65,000元 木工工程：$130,000元 油漆：$30,000元 冷氣：$25,000元 雜項：$10,000元 全工程合計：$340,000元

資料及圖片來源：Label Studio

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責任編輯：龍紀瑩