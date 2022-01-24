▲ 【澳門賭牌】澳門經濟財政司李偉農：若博企違法或被罰關閉博彩區一年 新博彩法並非扼殺衛星賭場

澳門立法會一般性通過「新博彩法」，有澳門媒體指，經濟財政司司長李偉農簡介「新博彩法」時表示，今次法案加強對承批公司、參與博彩業活動人士及公司的資格審查和監管機制，行政違法最嚴重可被要求關閉全部或部分博彩區為期1個月至1年。

對於現有賭牌即將於今年6月到期，「新博彩法」立法工作未必能趕及限期，李偉農承認有延期安排，但具體問題稍後才會公佈。

增加資本金額、常務董事公司資本比例要求 冀確保博企財力

李偉農指出，增加承批公司資本金額至50億澳門元、將常務董事擁有承批公司的公司資本比例，由現時的10%提升至15%，是要承批公司能保持一定財力，因為2002年的博彩毛收入僅160多億元；2019年博彩毛收入已達2,900多億元，僱員8萬人，有關的增加是要與產業規模發展相適應。

對於博彩法草案建議俗稱衛星賭場須設於承批公司的不動產內，多名議員關注衛星賭場存亡、員工就業及社區經濟等，李偉農表示，衛星賭場與現有娛樂場唯一差別在於，衛星賭場設於非承批公司的物業內，博彩法草案建議衛星賭場須設於承批公司的物業內，並設有三年過渡期處理該問題。他強調，新增條款並非扼殺或取締衛星賭場，而是回歸法律本位。

澳門政府對博彩業是「要管 但要管好 不是管死」

李偉農強調，政府對博彩業是「要管，但要管好，不是管死。」故整個設計中，在法案的標的清楚列明，包括經營娛樂場幸運博彩須在維護國家及澳門特區安全的前提下進行，促進特區經濟適度多元及可持續發展，以及配合特區打擊跨境非法資金流動及預防反清洗黑錢的政策及機制等，目的是行穩致遠。

一般性通過「新博彩法」後，法案會提交至常設委員會細則性討論，通過後再提交全體會議細則性討論及表決。

相關文章：

【濠賭股】銀娛及金沙對博彩法修訂草案表示歡迎 兩股早段曾分別抽升一成及兩成

【大行報告】摩通：新博彩法出台已釋除大部分憂慮 仍看好濠賭股、首選金沙銀娛

記者：李哲毅