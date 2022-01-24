【加密貨幣】加密幣總市值24小時蒸發1300億美元　近900加密幣7天間價格腰斬　分析：比特幣將下試3萬美元

▲ 加密幣總市值24小時蒸發1300億美元。

加密貨幣跌勢未止，過去24小時市值合共蒸發1300億美元。美國加息在即，資金從加密貨幣流走。據CoinMarketCap數據，過去7天累計錄逾5成跌幅的加密貨幣合共有近900隻，佔該網站統計加密貨幣總數9235隻的比例約為一成。

主要加密貨幣跌幅顯著，比特幣最新報33468美元，過去24小時累挫6.2%，過去7天累計則大插22.1%。以太幣過去24小時跌11%，累計跌逾三成，最新報2212美元。狗狗幣過去24小時累跌7.7%，過去7天累計跌幅錄24.6%，最新報0.1281美元。

比特幣或跌至3萬美元 美聯儲收水 資金離場加密貨幣

OANDA 高級市場分析師Edward Moya上周五指出，加密貨幣交易員在美股大跌後，冀在美聯儲舉行會議前降低投資組合風險，故減持比特幣，造成幣價暴跌，認為比特幣仍處於危險區域，失守37,000 美元後，則在 30,000 美元之前沒有太多支撐。

近月加密貨幣走勢仿如過山車，雅柏資本董事長趙焯文早前接受訪問時認為，通脹升溫的宏觀環境下，美聯儲逐步收水，趙焯文認為，新興市場以至加密貨幣市場資金首當其衝，部分投資者爭相離開市場，料今年加密貨幣市場熱度不如去年。

趙焯文預計，今年DeFi市場活動減少，出現大者恆大，但小項目將會被淘汰，同時將影響各交易平台所提供的加密貨幣存款息率。

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