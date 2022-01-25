【新股IPO】貨運平台GOGOX傳本周闖關 集資5億美元

消息指，去年8月底遞交上市申請的貨運平台GOGOX將於本周四（27日）進行上市聆訊，目標集資4至5億美元（約31.2至39億元）。聯席保薦人包括中金公司、瑞銀集團、交銀國際及農銀國際。

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根據GOGOX初步招股文件顯示，大股東58同城持上市前股權約51.2%，阿里巴巴（09988）旗下淘寶中國、菜鳥及投資基金AHKEF合共持有約15.99%股權%。

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GogoX前稱GOGOVAN，早於2013年成立，2017年與內地貨運平台「58到家」旗下的「58速運」合併，業務已拓展至中國等7個國家、合共逾300個城市。

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記者：張以正