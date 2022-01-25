  • 19°C
香港時間 : 2022125日 (二) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】貨運平台GOGOX傳本周闖關 集資5億美元

股樓投資 17:46 2022/01/25

分享：

消息指，去年8月底遞交上市申請的貨運平台GOGOX將於本周四（27日）進行上市聆訊，目標集資4至5億美元（約31.2至39億元）。聯席保薦人包括中金公司、瑞銀集團、交銀國際及農銀國際。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢
 

根據GOGOX初步招股文件顯示，大股東58同城持上市前股權約51.2%，阿里巴巴（09988）旗下淘寶中國、菜鳥及投資基金AHKEF合共持有約15.99%股權%。

【著數優惠】The Club推出多重DON DON DONKI購物賞 消費600減50元 或享積分換 DONKI現金券等【見下頁】

【姜濤 x 滙豐】姜濤最新PayMe廣告有得睇 注入賀歲片精髓 姜濤：自己特別興奮【見下頁】

GogoX前稱GOGOVAN，早於2013年成立，2017年與內地貨運平台「58到家」旗下的「58速運」合併，業務已拓展至中國等7個國家、合共逾300個城市。

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
IPO 港股

上一篇文章

【資金避險】避險情緒高漲 全球最大黃金ETF淨流入錄17年新高

下一篇文章

【趣話財經】去年有近70人收受利益而被辭退 騰訊員工偽造遙距實習對外銷售？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤 x PayMe】 PayMe群組利是用戶一周內收逾150萬封 第二輪加推7萬張28元優惠
【姜濤 x PayMe】 PayMe群組利是用戶一周內收逾150萬封 第二輪加推7萬張28元優惠
【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢
【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢
【銀色債券】2024年到期銀債首次付息 派保底息3.5厘
【銀色債券】2024年到期銀債首次付息 派保底息3.5厘
【有相睇】持貨42年勁賺31倍　保留原裝格局　有絕版新鴻基標誌窗花
【有相睇】持貨42年勁賺31倍　保留原裝格局　有絕版新鴻基標誌窗花
【姜濤 x 滙豐】姜濤最新PayMe廣告有得睇 注入賀歲片精髓 姜濤：自己特別興奮
【姜濤 x 滙豐】姜濤最新PayMe廣告有得睇 注入賀歲片精髓 姜濤：自己特別興奮
【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款