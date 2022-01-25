【新股IPO】合眾新能源汽車傳上前融資39億 完成後市值或達450億元人民幣

引述外電報道，內地電動車初創企業合眾新能源汽車計劃今年下半年來港上市，而在上市前，公司計劃先集資約5億美元（約39億港元），在新一輪融資後，合眾新能源汽車市值或可達450億元人民幣。

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不過對於公司計劃在完成新一輪融資後，最快今年下半年來港上市一事，合眾新能源相關負責人表示，目前沒有聽聞這一消息。

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合眾新能源汽車位於浙江，去年10月底，合眾新能源旗下哪吒汽車宣布完成D1輪40億元人民幣融資。此次融資由360集團領投20億元人民幣，建銀國際、中信證券投資、申萬宏源香港旗下新能源產業基金、吉富創投等多家知名投資機構跟投。據悉，360集團連續兩輪投資總金額共計29億元人民幣。

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記者：張以正