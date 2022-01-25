【著數優惠】The Club推出多重DON DON DONKI購物賞 消費600減50元 或享積分換 DONKI現金券等

臨近農曆新年，又是辦年貨的時候。疫情嚴重不敢到人多擠迫的地方購物？網購幫到你。香港電訊（06823）旗下會員獎賞計劃及數碼業務The Club，精選多款DON DON DONKI人氣商品，推出新年限定福袋，讓各位會員安坐家中，就能透過網購平台Club Shopping輕鬆入手，兼享多重購物優惠。

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Club Shopping更提供送遞服務至全港九新界18區之指定地址，訂單折扣後購物消費淨額滿400元，便可即享免運費。

Club Shopping推出三大新春優惠 - 新春優惠第一激：新年限定福袋及禮盒，低至75折 - 新春優惠第二激：購物滿600元，即享港幣50元折扣 - 新春優惠第三激：以Club積分兌換Club Shopping DON DON DONKI電子現金券

新春優惠第一激：新年限定福袋及禮盒，低至75折

精選多款DON DON DONKI人氣商品，推出超過40款新年限定福袋及禮盒，當中包括：新春大吉福袋、鴻運"DON"頭福袋、長壽安康組合等，祝願會員虎年幸福安康。

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新春優惠第二激：購物滿港幣600元，即享港幣50元折扣

即日起至2月28日，消費淨額滿600元（單一訂單計算），並於結帳時輸入優惠碼「DONKICNY」，更即可享50元折扣優惠。限量1,500個，先到先得。

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新春優惠第三激：以Club積分兌換Club Shopping DON DON DONKI電子現金券

只需要200 Club積分、400 Club積分或1,200 Club積分，便可分別兌換價值50元、100元或300元的Club Shopping DON DON DONKI電子現金券，以更優惠價錢購買各款人氣商品。

*詳情可瀏覽The Club網站

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記者：張以正