【三星手機】三星手機Galaxy S22售價曝光　S22 Ultra配置縮水

▲ 當中Galaxy S22系列手機定價大致上與去年S21相同，惟S22 Ultra的記憶體和儲存空間變少，變相加價。（三星官網圖）

三星（Samsung）CEO盧泰文早前證實，Galaxy S22系列將下月會在Unpacked發表會上登場後，接著就有消息爆出三星Galaxy S22在歐洲地區的售價。當中Galaxy S22系列手機定價大致上與去年S21相同，惟S22 Ultra的記憶體和儲存空間變少，變相加價。

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據爆料達人Roland Quandt的消息指，以8GB + 128GB的機款配置版本而言，三星Galaxy S22將會在歐洲市場定價為849歐元（約7,476港元）起，Galaxy S22+定價則為1,049 歐元（約9,237港元）起，與S21發表時的價格相若。而頂級規格的Galaxy S22 Ultra，則會定價約1,249 歐元（約10,998港元）起。

雖然Galaxy S22 Ultra價格看似與前代相約，但最基本配置由前代的12GB+256GB，改為8GB+128GB，手機配置縮水，變相等於加價。另外12GB+256GB與12GB+512GB售價分別為1,349（約11,879港元）以及1,449歐元（約12,760港元）。

三星CEO盧泰文早前表示，在下月的Unpacked發布會上，三星將推出新一代Galaxy S系列，將重點圍繞攝影﹑手機效能和續航性提升效能。而新機5大亮點有包括： 幫助用戶在夜間都能拍攝清晰明亮影像、提高Galaxy S22手機的效能，速度與工具支援、能擁有最智慧先進的Galaxy創新體驗、提高手機永續程度以及將再次重塑手機未來。

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責任編輯：黃顯晴